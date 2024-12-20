Asgari ücrette hesapları değiştiren açıklama! İşaret edilen zam oranını duyurdu

20 Aralık 2024 04:42 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 04:57

2025 yılı asgari ücret zammı tartışmalarında son günlere girildi.. Türk-İş resmen 29 bin 583 lira istediğini açıkladı. Milyonlarca çalışanın gözünü çevirdiği asgari ücret zam oranında yüzde 30'lar konuşulurken Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla birden gözler daha yükseğe çevrildi. Uzmanların tahminleri ve kritik detaylar bu soruya ışık tutuyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abulkadir Yüksel, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek​'in TBMM'de yaptığı açıklamalara dikkat çekerek 2025​ asgari ücret için bekleneni hesapladı.

Yüksel, asgari ücretin sosyal diyalogla belirlendiğini hatırlatırken, işveren ve işçi tarafının bu zam oranını beklediğini, hedef enflasyon​ temelli bir artışın ise daha düşük (20 bin 600 TL civarı) bir rakam getireceğini ifade etti. Bu konunun yaklaşık 7 milyon asgari ücretliyle sınırlı olmadığını, tüm toplumu etkilediğini de vurguladı.

ASGARİ ÜCRET 24 BİN 650'YE ÇIKABİLİR

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abulkadir Yüksel, 2024 yılı enflasyon oranlarına dikkat çekerek, 2025 yılı asgari ücreti hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, mevcut enflasyon oranlarının yıl sonu itibarıyla yüzde 45 seviyelerine gerilemesinin beklendiğini ve bu oran temel alındığında, asgari ücretin 24 bin 650 TL’ye çıkabileceğini ifade etti.

Asgari Ücret ve Enflasyon İlişkisi Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret artışı, 2024 yılı enflasyon oranları ve kira artışlarıyla gündemdeki yerini koruyor. Güncel asgari ücretin yeterli bulunmamasına yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde, Yüksel şu değerlendirmeyi yaptı: “2024 yılı enflasyonu şu an yüzde 47 seviyesinde. Aralık ayı sonunda yüzde 45’e gerileyeceğini öngörüyoruz. Eğer yüzde 45’lik bir zam yapılırsa, 2025 asgari ücreti 24 bin 650 TL olarak belirlenebilir.”

Yüksel, 2025 yılı hedef enflasyonu temel alınarak yapılacak bir artışta, asgari ücretin daha düşük bir seviyede, 20 bin 600 TL civarında kalabileceğini ifade ederken, bu ihtimale düşük bir olasılık verdiğini belirtti.

Ayrıca, “Asgari ücret, çalışanları sermaye karşısında korumak için kullanılan en önemli politika araçlarından biridir. Yönetmeliğe göre, konut, gıda, giyim, sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçları karşılayacak bir minimum ücret olarak belirlenir ve sosyal diyalog mekanizmasıyla tespit edilir” dedi.

Aralık Ayı Kritik Dönem Yüksel, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir yapı ile Aralık ayında nihai kararını vereceğini hatırlatarak, “İşverenler maliyet hesaplaması, işçiler ise alacakları ücreti öğrenmek için bu süreci yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl yüzde 25’lik bir zam 21 bin 250 TL, yüzde 30’luk bir zam 22 bin 100 TL, yüzde 35’lik bir zam ise 22 bin 950 TL olarak hesaplanabilir. Ancak son açıklamalara göre yüzde 45 civarında bir artış daha olası görünüyor” diye konuştu.

Yüksel, Cumhurbaşkanı ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamalarına da atıfta bulunarak, “Mevcut enflasyonun altında bir ücret belirlenmeyeceği ifade ediliyor. Bu, yüzde 45’lik bir artış ihtimalini güçlendiriyor” dedi. 7 Milyon Çalışan ve Daha Fazlası Etkilenecek TÜİK verilerine göre, yaklaşık 7 milyon çalışanın asgari ücretle çalıştığını hatırlatan Yüksel, bu konunun yalnızca bu kesimi değil, toplumun tamamını ilgilendirdiğini vurguladı.