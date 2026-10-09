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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:46

Cumartesi kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? 10 Ekim 2026 çalışma saatleri!

10 Ekim 2026 Cumartesi günü kuyumcuların çalışma saatleri, altın almak, altın bozdurmak veya ziynet eşyası alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu kuyumcuya gitmeyi planlayanlar, cadde üzerindeki işletmeler ile alışveriş merkezlerinde bulunan kuyumcuların açılış ve kapanış saatlerini merak ediyor. Kuyumcuların çalışma düzeni bulundukları il ve ilçeye, işletmenin konumuna ve bağlı oldukları esnaf kuruluşlarının kararlarına göre değişebiliyor. Özellikle hafta içinde alışveriş için vakit bulamayanlar, Cumartesi günü kuyumcuların mesai saatleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Cumartesi kuyumcular açık mı? 10 Ekim 2026 kuyumcuların cumartesi günü çalışma saatleri belli oldu.

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 TGRT Haber
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Cumartesi kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? 10 Ekim 2026 çalışma saatleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 20:44
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 20:46

fiyatlarını takip eden, takı alışverişi yapmak isteyen veya elindeki altını bozdurmayı planlayan vatandaşlar, hafta sonu kuyumcuların çalışma saatlerini araştırıyor. ve Pazar günleri için belirlenen mesai düzeni, kuyumcunun bulunduğu bölgeye ve işletmenin türüne göre farklılık gösterebiliyor. Cadde ve mahalle esnafının çalışma saatleri ile alışveriş merkezlerindeki mağazaların mesai düzeni arasında farklılıklar bulunurken, hafta sonu altın alım satımı yapacakların açılış ve kapanış saatlerini önceden öğrenmesi önem taşıyor. Peki, kuyumcuların Cumartesi günü çalışma saatleri nasıl belirleniyor, işletmeler akşam saat kaça kadar müşteri kabul ediyor? İşte ayrıntılar…

CUMARTESİ KUYUMCULAR AÇIK MI?

Türkiye genelinde kuyumcuların büyük çoğunluğu Cumartesi günleri hizmet vermeye devam ediyor. Cadde üzerinde, mahalle aralarında ve çarşılarda faaliyet gösteren kuyumcular, hafta içindeki çalışma düzenlerine benzer saatlerde müşterilerini kabul ediyor. Altın ve takı alışverişi yapmak, ziynet eşyası satın almak ya da mevcut altınlarını bozdurmak isteyen vatandaşlar, Cumartesi günü de bu işletmelerden yararlanabiliyor.

Cumartesi kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? 10 Ekim 2026 çalışma saatleri!

Hafta içinde iş veya diğer günlük sorumlulukları nedeniyle kuyumcuya gitmeye fırsat bulamayanlar için Cumartesi günü önemli bir alışveriş zamanı olarak kabul ediliyor. Bu nedenle kuyumcuların hafta sonu çalışma saatleri, özellikle altın alım satımı ve takı alışverişi planlayan vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ancak her işletmenin aynı saatlerde açılıp kapandığı söylenemiyor.

Kuyumcuların Cumartesi günkü mesai saatleri, işletmenin bulunduğu il ve ilçeye, bölgedeki esnafın çalışma alışkanlıklarına ve ilgili kuyumcular odası veya derneğinin kararlarına göre değişebiliyor. İşletme sahibinin tercihleri de çalışma düzeninde belirleyici olabiliyor. Bu nedenle belirli bir kuyumcuya gitmeyi planlayanların, yola çıkmadan önce işletmenin iletişim numarası üzerinden bilgi alması, açık olup olmadığını ve hizmet saatlerini öğrenmesi açısından önem taşıyor.

CUMARTESİ KUYUMCULAR KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

Cadde, mahalle ve çarşı kuyumcularında Cumartesi günü çalışma saatleri genel olarak sabah 09.00 ile akşam 19.00 arasında değişiyor. Bununla birlikte bazı işletmeler sabah 09.00-10.00 saatleri arasında açılıyor, akşam ise 18.00-19.00 arasında kapanıyor. İşlek caddelerde bulunan bazı kuyumcuların çalışma süresi 20.00'ye kadar uzayabiliyor.

Cumartesi kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? 10 Ekim 2026 çalışma saatleri!

Kuyumcuların açılış ve kapanış saatleri, bulundukları bölgenin ticari hareketliliğine ve yerel çalışma düzenine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle Cumartesi günü kuyumcuya gitmek isteyenlerin yalnızca genel mesai saatlerini dikkate alması yeterli olmayabiliyor. Özellikle belirli bir saatte altın alım satımı yapmayı planlayanların, ilgili işletmenin telefon numarasını arayarak çalışma saatlerini teyit etmesi gerekiyor.

Alışveriş merkezlerinde yer alan kuyumcuların çalışma saatleri ise cadde esnafına kıyasla daha uzun olabiliyor. AVM'lerin genel mesai düzenine uyan bu mağazalar, Cumartesi günleri genellikle 10.00 ile 22.00 saatleri arasında açık bulunuyor. Böylece alışveriş merkezine giden vatandaşlar, akşam saatlerinde de mağazalarından hizmet alabiliyor.

Pazar günleri cadde ve mahalle kuyumcularının büyük bölümü kapalı olurken, AVM içindeki mağazalar genellikle alışveriş merkezinin çalışma saatleri doğrultusunda açık kalıyor. Turistik bölgelerde ve bazı büyükşehirlerde sınırlı sayıda nöbetçi ya da açık kuyumcu bulunabiliyor. Ancak bu uygulama ülke genelindeki kuyumcular için geçerli değil.

Cumartesi kuyumcular açık mı, kaça kadar açık? 10 Ekim 2026 çalışma saatleri!

PAZAR GÜNÜ ALIŞ-SATIŞ MAKASINA DİKKAT!

Hafta sonu altın alım satımı yapacakların uluslararası piyasaların kapalı olmasını da dikkate alması gerekiyor. Cumartesi ve Pazar günleri uluslararası piyasaların işlem yapmaması nedeniyle kuyumcularda uygulanan altın alış ve satış fiyatları arasındaki fark, hafta içine kıyasla daha geniş olabiliyor. Yatırım amacıyla işlem yapacaklar açısından Pazartesi sabahını beklemek bazı durumlarda daha avantajlı sonuç verebilirken, takı veya hediye amacıyla alışveriş yapmak isteyenler için Cumartesi günü de işlem yapılabiliyor.

Kuyumcuların çalışma saatleri konusunda kesin bilgi edinmenin yolu, doğrudan ilgili işletmeyle iletişim kurmaktan geçiyor. Cadde kuyumcuları, mahalle esnafı ve AVM mağazaları arasında mesai farklılıkları bulunabildiğinden, alışveriş öncesinde açılış ve kapanış saatlerinin öğrenilmesi gerekiyor. Böylece vatandaşlar, gitmeyi planladıkları kuyumcunun çalışma düzenine göre hareket edebiliyor.

ETİKETLER
#altın
#takı
#Cumartesi
#AVM
#kuyumcu
#Aktüel
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