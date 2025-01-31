Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'ya ne zaman, saat kaçta gelecek? İl kongresinde konuşma yapacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

31 Ocak 2025 09:04 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 09:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (31 Ocak 2025 Cuma) Antalya'ya gidecek. Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yer alan bilgilere göre AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılım sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya ne zaman, saat kaçta geleceği belli oldu.