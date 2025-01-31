Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Antalya'ya ne zaman, saat kaçta gelecek? İl kongresinde konuşma yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (31 Ocak 2025 Cuma) Antalya'ya gidecek. Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde yer alan bilgilere göre AK Parti Antalya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılım sağlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya'ya ne zaman, saat kaçta geleceği belli oldu.
Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'ya gidecek. Antalya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılım sağlayacak.
Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapacağı ve gündemle ilgili açıklamalarda bulunması bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ANTALYA'YA SAAT KAÇTA GELECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (31 Ocak 2025 Cuma) saat 15:30'da Antalya'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir tarafından açıklanan bilgilere göre kongre Antalya Spor Salonu'nda saat 14:00'de başlayacak. Antalya Spor Salonu, Muratpaşa ilçesinde bulunuyor.
Konuyla ilgili Erkan Kandemir'in tam açıklaması ise şöyle:
"Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Antalya 8. Olağan İl Kongremize bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz."
Antalya hazır 🇹🇷— Erkan Kandemir (@erkankandemir)
Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz
Antalya 8. Olağan İl Kongremize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.
Tarih: 31 Ocak 2025, Cuma
Saat: 14:00
Yer: Antalya Spor Salonu pic.twitter.com/70nILD481B