Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki! 'Türk yargısına kimse ayar veremez'

30 Ocak 2025 15:16 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:27

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Türk yargısının başta 15 Temmuz darbe gecesi olmak üzere korku duvarlarını yıktığını dile getiren Erdoğan muhalefete de tepki göstererek, "Kimse yargı mensuplarını kimse tehdit edemez, yargı camiamıza parmak sallayamaz. Türk yargısına kimse ayar veremez" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri adaylarımızın kura töreni vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Milletin evine hepiniz hoş geldiniz. 1075 hakim ve savcı adayını tebrik ediyorum. Kura töreniyle hakim ve cumhuriyet savcılarımızın sayısı 25 bin 695'e çıkmış oluyor.

Adalet haklıyla haksızı ayırmak, ölçü ve nizama kayıtsız şartsız hizmet etmektir.

Tek parti faşizminin darbeci zihniyetin vesayet odaklarının etkisinde kalan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bu yargı anlayışıyla biz de defalarca karşılaştık.

'HAKİKATİN DUVARINA ÖNÜNDE SONUNDA ÇARPACAKLAR'

Ben istediğim tehdit ederim kimse bana dokunamaz hoyratlığı hakikatin sert duvarına önünde sonunda çarpacaktır.

Yargıya parmak sallama ve irtibatsız hale getirme yoluna asla gitmedik. Yargıya intikal edilmiş süreçlerin siyasi malzeme haline getirilmesi, yargı mensuplarının hedefe konulması sorumsuzluğun daniskasıdır.

28 Şubat'ta olduğu gibi darbeciler alkış tutan yargı eski Türkiye'nin yargısıdır. Bir daha o günlere geri dönüş olmayacaktır.

En temel hukuk kaidelerini ihmal etmeyi kendilerine hak görüyorlar. Hukukun üstünlüğü ilkesinin kendilerini bağlamadığını düşünüyorlar. Anayasa ve yasaları çiğneyebileceklerini zannediyorlar. 'Ben istediğimi yapar, istediğimi tehdit ederim, kimse bana dokunmaz' hoyratlığı hakikatin sert duvarına çarpacaktır. Türkiye'de kimse kendisini hukukun üstünde göremez. Hukuk başka bir şey kanun başka bir şey. Biz hukuku kanunun üstünde gören bir milletimiz. Hukuk, hakkı haklı olana teslim etmektir.

Verilen her kararı kayıtsız şartsız doğru kabul etmek zorunda değilsiniz. Geçmişte bazı kararları biz de eleştirdik. Mücadelemizi hukuk zemininde verdik. Yargıya parmak sallama , tehdit etme yoluna asla gitmedik. Hepimiz yargının layıkıyla yerine getirebilmesi için gereken desteği vermekle mükellefiz.

Türk yargısı sadece ve sadece Türk milleti adına karar verir. Türk milleti için karar verenlere kimse ayar veremez.