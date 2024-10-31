Adalet Bakanı Tunç'tan Ahmet Özer'in tutuklanması tartışmasında yargıyı tehdide tepki

31 Ekim 2024 22:20 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 22:37

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması kararı sonrasında yargı mensuplarını hedef alan CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Tunç, yargıyı tehdit edenlere anayasanın 138'inci maddesini hatırlattı.

Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yönelik yürütülen terör soruşturmasında yargı mensuplarını tehdit edenlere cevap verdi. Bakan Tunç "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez." vurgusu yaptı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu vicdansız bu millete hesap verecektir” diyerek yargı mensuplarını hedef almıştı.

"YARGIYI TEHDİT KİMSENİN HAKKI DA HADDİ DE DEĞİLDİR"

Tunç sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz. Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz."

ÖZGÜR ÖZEL YARGIYI HEDEF ALMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta yaptığı konuşmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını hedef almıştı. Özgür Özel “Akın Gürlek vicdanı olmayan aklı olmayan hastane hastane gezen mahkumları bile cezaya boğan ama Akın Gürlek adliye adliye hukuk katledilsin diye gezen bir cellattır. Bu vicdansız bu millete hesap verecektir” dedi.