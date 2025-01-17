Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'ye saat kaçta gelecek? İl kongresine katılacak

17 Ocak 2025 15:38 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (17 Ocak 2025 Cuma) Kayseri'de Havalimanı Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi açılışlarına ve il kongresine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat kaçta Kayseri'de olacağı açıklandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete net mesaj! ‘Hoşunuza gitmese de hukuku işleteceğiz’

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete net mesaj! ‘Hoşunuza gitmese de hukuku işleteceğiz’

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya​'yı ziyaret etti ve çevre yolunun 2. kesiminin açılışına katıldı. Açılışın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan​'ın Kayseri​'ye doğru yola çıktı.

Vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman, saat kaçta Kayseri'ye geleceği merak ediliyor.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN​ KAYSERİ'YE SAAT KAÇTA GELECEK?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sitesinde güncel olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı paylaşılıyor.

Programda yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün "Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi" açılışına katılmak için saat 17.15'te Kayseri'de olacak.

Açılışların ardından ise saat 18.00'da Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından duyuru yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Kayseri 8. Olağan İl Kongremize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kongre saat 16.00'da başlayacak ve Kadir Has Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.