Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi yoğun! Önemli mesajlar verecek
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ocak 2025 09:31 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğun. Konya Çevre Yolu'nun 2. Kesimi ile Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası açılışlarını gerçekleştirecek olan Erdoğan daha sonrasında AK Parti Konya ve Kayseri İl Kongrelerine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Konya ve Kayseri'de bir dizi programa katılacak. Erdoğan bu yoğun gündemde; ilk olarak Konya'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak ve "Konya Çevre Yolu 2. Kesim" projesinin açılışını yapacak.
KAYSERİ'DE PARTİLİLERE SESLENECEK
Daha sonra Kayseri'ye geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Projesi'nin açılış törenine katılacak.
Günün son programında ise AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere seslenecek.
Kaynak: tgrthaber.com