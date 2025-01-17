Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi yoğun! Önemli mesajlar verecek

17 Ocak 2025 09:31 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı oldukça yoğun. Konya Çevre Yolu'nun 2. Kesimi ile Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası açılışlarını gerçekleştirecek olan Erdoğan daha sonrasında AK Parti Konya ve Kayseri İl Kongrelerine katılacak.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e kırmızı kart cevabı: 'Biz de dumura uğradık, bu orijinal fikir için tebrikler'

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e kırmızı kart cevabı: 'Biz de dumura uğradık, bu orijinal fikir için tebrikler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Konya​ ve Kayseri​'de bir dizi programa katılacak. Erdoğan​ bu yoğun gündemde; ilk olarak Konya'da partisinin 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak ve "Konya Çevre Yolu 2. Kesim" projesinin açılışını yapacak.

KAYSERİ'DE PARTİLİLERE SESLENECEK

Daha sonra Kayseri'ye geçecek olan Cumhurbaşkanı​ Erdoğan, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ve Apron Projesi'nin açılış törenine katılacak.

Günün son programında ise AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere seslenecek.