Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Mehmet Kasım Gülpınar'ın AK Parti kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri dikkat çekti

17 Ocak 2025 01:17 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 01:20

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili konuştu. Yeniden Refah Partisi'nden eleştirel ifadelerle istifasını duyuran Gülpınar'ın kararı merak ediliyor.

Geçtiğimiz aylarda Yeniden Refah Partisi'nden istifa​ eden Şanlıurfa​ Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti​'ye geçeceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Gülpınar, bağımsız kalacağını belirterek iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"BİR KEZ SÖYLEDİM, AK PARTİ'YE GEÇMİYORUM"

Canlı yayında konuşan Gülpınar, AK Parti'ye geçme iddialarına yönelik daha önce de açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

“Eğer AK Parti’ye geçmek isteseydim, şimdiye kadar geçerdim. Ama geçmiyorum. Seçim döneminde de bunu açıkça ifade etmiştim. Mehmet Akif Ersoy Bey sorduğunda, ‘Geçmem’ dedim. O söz ağızdan bir kere çıktı. Aynı şekilde şimdi de geçmiyorum. Milletvekilliği için de aynı şeyi söyledim, aday olmadım. Urfa’dan bir daha ne belediye başkanı ne de milletvekili adayı olacağım. Bu benim kesin kararımdır.”

"SİYASETİ BÖYLE YAPMAK İSTEMİYORUM"

Gülpınar, bağımsız olduktan sonra farklı siyasi partilerden teklif aldığını belirtti:

“Ben sadece AK Parti ile değil, birçok partiyle dolaylı ya da doğrudan görüştüm. Genel başkan düzeyinde temaslar oldu. Ama siyaseti bu şekilde yapmak istemiyorum. Halk, beni bir partiye geçmem için seçmedi. Farklı görüşlerden insanlar bana oy verdi. Onların rızasını almadan böyle bir adım atmam. Zaten kendi sözlerimle bu konuyu kapattım.”

"CUMHURBAŞKANIMIZA SEVGİ VE SAYGIM SONSUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a duyduğu saygıyı dile getiren Gülpınar, AK Parti'ye katılma meselesinin kendisi için kapandığını ifade etti:

“Cumhurbaşkanımız şehrimize geldiğinde kendisini ağırlamak bizim görevimiz. Bu durumun farklı anlamlar yüklenmesini doğru bulmuyorum. Benim Cumhurbaşkanımıza sevgim ve saygım sonsuz. Ancak kendisi de benden böyle bir talepte bulunmadı. Biz sadece Urfa’nın sorunlarını konuştuk.”

"BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Gülpınar geçtiğimiz aylarda partisinden istifasıyla ilgili şu şekilde konuşmuştu: "YRP'de kurumsal bir karar alma mekanizması yok. Yeniden Refah'ta hayal kırıklığı yaşadım. Hiçbir şekilde ben belediye başkanlığı makamına talip olmadım. Makam talep etmek kitabımda yazmaz."