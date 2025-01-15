Yeniden Refah Partisi'nde deprem! Serdar Akdoğan ve 15 ilçe yönetim kurulu üyesi istifa etti

15 Ocak 2025 11:11 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 11:24

Yeniden Refah Partisi Datça İlçe Başkanı Serdar Akdoğan ile birlikte 15 ilçe yönetim kurulu üyesi istifa etti. Akdoğan yaptığı açıklamada "Sosyal medya sorumlum bu benden habersiz fevri davranarak sosyal mecrada bazı paylaşımlar yapıp il yönetim ve il başkanı ile beni karşı karşıya getirdi." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nde istifaların ardı arkası kesilmiyor. Partinin Datça İlçe Başkanı Serdar Akdoğan ile birlikte 15 ilçe yönetim kurulu üyesi istifa ettiklerini açıkladı. Akdoğan, istifası ile ilgili olarak, "Yeniden Refah Partisi Datça kurucu ilçe başkanıyım, aynı zamanda kongreyle seçilerek ilçe başkanlığına görevlendirildim. Görevi aldığım ilk günden itibaren bugüne kadar azim ve gayret ile ilçe teşkilatımızı kurduk. Partimize yeni üyeler kazandırmaya başladık. Malumunuz belediye seçimlerinde aday çıkarttık, beklenen oyu alamamamıza rağmen üye sayımızı arttırmayı başardık. Kurucu il başkanımız Yılmaz Elçin'in genel merkezde görev verilmesi düşüncesiyle yeni atanan il başkanımızla altı aydan beri çalışmalarımıza devam ettik. Bu süre zarfında istenen düzeyde üye çalışmamız olmadığını öz eleştiri yaparak, siyasette değişimler insanları tedirgin ederken üye olma konusunda kararsız kalmaları Datça gibi siyasi konjonktürün değişik olduğu bir ilçede elimizden gelenin en iyisini yaptık" dedi.

"SOSYAL MEDYA SORUMLUM İL YÖNETİM VE İL BAŞKANI İLE BENİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ"

Serdar Akdoğan açıklamalarına şöyle devam etti; "Yakın bir zamanda baba ocağını ziyarete gittim. Sosyal medya sorumlum bu süre zarfında benden habersiz fevri davranarak sosyal mecrada bazı paylaşımlar yapıp il yönetim ve il başkanı ile beni karşı karşıya getirdi. Gerekli istişareler yapıldıktan sonra sosyal medya sorumlumu görevden alıp yönetimden de istifasını aldım.

Bu sürede il başkanımız ve sosyal medya sorumlum, beni sosyal medyamdan çıkarıp paylaşım yapmamı engelledi. İl başkanımız Fatih bey telefonla beni arayarak Datça‘da bir değişim istediklerini, beni de il başkan yardımcısı olarak yönetimde bir görev vermek istediklerini beyan ettiler. Ben bu işin olurunun telefonla değil yüz yüze olması gerektiğini, Datça‘yı düşünen her kimse bunun kurucu ilçe başkanı olarak benim ve yönetimle istişare edilmesi gerektiğini beyan ettim. Datça'da siyasi olarak bazı şeylerin tam oturmadığını, bu düzeni sağladıktan sonra belki il yönetiminde görev alabileceğimi, diğer türlü bu üslupla ve telefonla bana bildirilmesinden dolayı rahatsızlığımı belirttim. Bölge Sorumlumuz Cafer Ataklı'ya mesaj yoluyla durumunu izah ettim. Kendisinden bölge sorumluluğumuz olarak olumlu ya olumsuz cevap alamadığım için yine mesaj yoluyla kendisine teşekkür edip istifanın kaçınılmaz olduğunu, yönetimle beraber karar alıp istifamı sundum. Her birinin bundan sonraki davalarında başarılı olmaları dileğiyle"