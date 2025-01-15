Kürşad Zorlu AK Parti'ye geçiyor! Fatih Atik canlı yayında son kulisleri paylaştı

15 Ocak 2025 00:23 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 00:29

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik, İYİ Parti'den iki hafta önce istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye geçeceğini duyurdu. Atik transferin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini belirtti.

Türkiye siyaseti, önemli transfer iddiaları ve istifalarla hareketlendi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Taksim Meydanı programında son kulisleri canlı yayında paylaştı.

KASIM GÜLPINAR AK PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar asılsız çıktı. Fatih Atik'in iddiasına göre, Gülpınar, bağımsız bir şekilde Şanlıurfa'ya hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

'KÜRŞAD ZORLU AK PARTİ'YE GEÇİYOR'

Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı neredeyse kesinleştiğini belirten Atik'in açıklamaları şu şekilde:

"Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ile görüştüm. AK Parti'ye geçmeyeceğini ve bağımsız olarak Şanlıurfa'ya hizmet edeceğini ifade etti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile AK Parti temasa geçti. Rasim Arı kararını vermedi.