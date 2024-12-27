Fatih Atik emekli maaşı için rakam verdi! AK Partili yetkilerle yapılan görüşmeyi anlattı

27 Aralık 2024 23:46 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 23:53

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasının ardından gözler emekli maaşına çevrildi. 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşına gelecek zam kulislerde görüşülürken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AK Partili isimlerle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Kendi beklentisi doğrultusunda en düşük emekli maaşının 16 bin TL olması gerektiğini belirten Atik, görüşme sonrasında yeni beklentisini duyurdu.

Asgari ücretin 22 bin 104 liraya yükselmesinin ardından, emekli maaşlarına yapılacak olası zam gündemin önemli başlıklarından biri haline geldi. Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşıyla ilgili tahminler de gelmeye başladı. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AK Partili isimlerle yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaştı ve emekli maaşında yapılacak yeni düzenlemeyle maaşın ulaşacağı noktayı açıkladı.

'ASGARİ ÜCRETE GÜNCELLEME YOK!'

TGRT Haber'de Medya Kritik programında konuşan Fatih Atik, asgari ücret​ konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir güncelleme planlamadığını belirtti. Atik, “Cumhurbaşkanı Erdoğan​, hükümetin yüksek enflasyonu kontrol altına almak için bir program yürüttüğünü ve bu sürecin başarılı olması için sabır gerektiğini söylüyor. Şu anda asgari ücrete dair bir güncelleme tartışılmıyor” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ MAAŞI 6 AYDA BİR DÜZENLENECEK"

Atik, emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, enflasyon​ farklarının maaşlara yansıtılacağını ve özellikle en düşük emekli maaşı için 6 ayda bir düzenleme yapılacağını vurguladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Mevcut maaşın, kök ücrete göre artırılacağını ifade eden Atik, "Benim tahminim en düşük emekli maaşının 16 bin lira civarında olması yönündeydi. Ancak AK Partili yetkililerle yaptığım görüşmede, maaşların 14 bin ila 14 bin 500 lira arasında bir seviyeye çıkacağını öğrendim" dedi.

Fatih Atik'in açıklamaları şu şekilde: