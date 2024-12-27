Son dakika | İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya TGRT Haber'de! Muhalefete Suriyeli sığınmacı tepkisi: 'Esad'ın kaçmasına çok üzüldüler'

27 Aralık 2024 10:59 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 11:20

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve halkına zulmeden Esad'ın kaçmasıyla ilgili muhalefete sert yüklenen Bakan Yerlikaya, "Muhalefet bu işe çok üzülüyor. Esad'ın kaçmasına çok üzülüyor. Esad kaçmaya hazırlanırken Kilis'te ne söylendiğini çok iyi hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında yaşanan gelişmeleri TGRT Haber canlı yayınında değerlendiriyor. Bakan Yerlikaya, Gülden Kalecik Demirtaş'ın moderatörlüğünü yaptığı Gündem Özel programında Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ve Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç'un sorularını cevaplıyor.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönmeyi sürdürüyor. Gündemdeki yerini koruyan gelişmelerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, muhalefete sert sözlerle yüklendi:

"2017 yılından bu yana gönüllü ve güvenli giden Suriyelilerin sayısı 768 bin 912. İlk 11 ayında aylık 11 binden fazla Suriyeli geri döndü. Muhalefetin 'geri dönüşler yavaşladı' iddiası gerçek dışı.

"MUHALEFET ESAD'IN KAÇMASINA ÇOK ÜZÜLDÜ"

Muhalefet bu işe çok üzülüyor. Esad'ın kaçmasına çok üzülüyor. Esad kaçmaya hazırlanırken Kilis'te ne söylendiğini çok iyi hatırlıyoruz. Oysa Cumhurbaşkanımız 4-5 aydır çağrıda bulundu. İç savaşı durdurmak için mücadele etti. Ama ne oldu? Uzatılan el havada kaldı. Kendisi soluğu yurt dışında sığınmacı olarak aldı."

"IRKÇILIKTAN NEMALANAN SİYASET ÇÖKTÜ"

Sadece yabancı düşmanlığından, ırkçılıktan, faşistlikten nemalanan siyaset bana göre 8 Aralık'ta çöktü. Onların kendilerine yeni kapı bulmaları lazım. İncitici, kırarak, şova döndürerek değil hatası olan herkese aynı uygulamayı yap. Artık bu ülkede yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı, ırkçılık yaparak politika yapmak tamamen bitmiştir."