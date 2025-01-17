Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'ya saat kaçta gelecek? Çevre Yolu'nun açılışına katılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

17 Ocak 2025 09:21 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 09:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (17 Ocak 2025 Cuma) Konya Çevre Yolu'nun açılışına katılacak. Vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman, saat kaçta Konya'ya geleceği merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre açılışa saat 15.30'da katılacak.