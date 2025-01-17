Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya'ya saat kaçta gelecek? Çevre Yolu'nun açılışına katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (17 Ocak 2025 Cuma) Konya Çevre Yolu'nun açılışına katılacak. Vatandaşlar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ne zaman, saat kaçta Konya'ya geleceği merak ediliyor. Açıklanan bilgilere göre açılışa saat 15.30'da katılacak.
Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki yolu 49 dakikadan 17 dakikaya düşürecek Konya Çevre Yolu'nun 30 kilometrelik 2. kısmının açılışı bugün gerçekleştirilecek. 22 kilometrelik ilk kısmı 2020 yılında tamamlanarak trafiğe açılmıştı.
Konya Çevre Yolu'nun açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını öğrenen vatandaşlar saat kaçta Konya'ya geleceğini araştırmaya başladı.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONYA'YA SAAT KAÇTA GELECEK?
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14.00'de AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.
Kongre, "Karatay Spor ve Kongre Merkezi"nde düzenlenecek. Kongrenin ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15.30'da Konya Çevre Yolu 2. kesim açılışını gerçekleştirilecek.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz Konya 8. Olağan İl Kongremize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'nın ardından bugünkü diğer durağı ise Kayseri olacak.
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası Mütemmimleri ile Apron Projesi açılışı ile AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.