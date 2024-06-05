Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Meral Akşener ile saat 17.00 görüşecek

05 Haziran 2024 13:42 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 13:54

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşeceği açıklandı.

Vatandaşlar tarafından görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

Altun'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Akşener bugün (5 Haziran) saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

Görüşmenin süresi ve hangi konuların konuşulacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Altun'un tam açıklaması ise şöyle:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir."