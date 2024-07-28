Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın transferini sorduğu Emirhan Topçu ile Beşiktaş ilgileniyor

28 Temmuz 2024 20:38 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 20:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor forması giyen yıldız Emirhan Topçu'nun annesine transfer iddialarını sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen, Emirhan Topçu'yu şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum. Söyle bakalım nereye" sorusunun üzerine annesi "Ben bir yere göndermiyorum" şeklinde cevap verdi.

Gerçekleşen olayın ardından vatandaşlar tarafından Emirhan Topçu'nun hangi takıma transfer olacağı merak edildi.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Çaykur Rizespor tarafından yapılan açıklamaya göre Beşiktaş oyuncunun transferi ile ilgili temasa geçti.

Ancak resmi bir yazılı teklif henüz yapılmadı.

Ayrıca oyuncuyla La Liga ekiplerinden Las Palmas'ın ilgilendiği de belirtildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır "Emirhan Topçu'yla Las Palmas ilgileniyor. Beşiktaş'ın 2-3 gündür bir teması var. Görüşmeler yapılıyor. Resmi bir yazılı teklif olmaksızın iki kulübün yetkilileri görüşmelerini sürdürmekte" ifadelerini kullandı.

EMİRHAN TOPÇU 2023-2024 İSTATİSTİKLERİ

23 yaşındaki genç futbolcu 2023-2024 sezonunda 32 maçta forma şansı buldu.

2 bin 793 dakika süre alan stoper 1 gol, 4 asist yaptı.

Sezon boyunca sadece 11 sarı, 1 sarıdan kırmızı kart gördü.

Emirhan Topçu'nun güncel piyasa değerinin ise Transfermarkt verilerine göre 4.3 milyon Euro civarında olduğu biliniyor.