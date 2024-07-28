Beşiktaş'ın ilgilendiği Emirhan Topçu transferini Cumhurbaşkanı Erdoğan annesine sordu!

28 Temmuz 2024 19:37 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 19:44

Çaykur Rizespor forması giyen genç futbolcu Emirhan Topçu'nun annesi ile konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan transfer iddialarını sordu.

"NEREYE GÖNDERİYORSUN?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Emirhan Topçu'nun annesine "Sen, Emirhan Topçu'yu şimdi nereye gönderiyorsun? Bir yere gidiyor diye duydum. Söyle bakalım nereye” dedi.

Emirhan’ın annesi ise “Ben bir yere göndermiyorum” şeklinde karşılık verdi.

RİZESPOR KARNESİ

Rizespor forması giyen Emirhan Topçu, 89 kez giydiği forma altında 2 gol sevinci yaşadı.