Şanlıurfaspor, Efe Arda Koyuncu'yu transfer ettiğini açıkladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 18:28 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 19:28
1. Lig takımı Şanlıurfaspor, Başakşehir forması giyen Efe Arda Koyuncu'yu kiralık olarak renklerine bağladığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig takımı Şanlıurfaspor, savunma futbolcusu Efe Arda Koyuncu'yu transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Başakşehir Futbol Kulübü'nden 19 yaşındaki stoper Efe Arda Koyuncu ile kiralık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Mehmet Giray Küçük'ün de imza töreninde yer aldığı belirtildi.
Kaynak: tgrthaber.com