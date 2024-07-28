Joao Felix adım adım Fenerbahçe'ye!

28 Temmuz 2024 18:32 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 18:48

Portekizli golcü futbolcu Joao Felix, Barcelona ile kiralık sözleşmesi bitiminde tekrar kulübü Atletico Madrid'e döndü.

Gelecek sezon kadrosunda büyük değişikliğe gidecek olan Atletico Madrid, radikal bir karar aldı. Madrid ekibi, geçen sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren Joao Felix'i kadro dışı bıraktı. Portekizli futbolcunun, takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. La Liga takımı, yıldız oyuncu için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

BİLETİ KESİLDİ

Madrid kurmayları ile forvet futbolcu Joao Felix'in arasındaki bağ koptu. Diego Simeone'nin yeni sezon takımda düşünmediği Felix ile yolun sonuna gelindi. Geçen sezon Barcelona forması giyen forvet, yeni sezonda da Katalan ekibinde kalmak için uğraşlar verse de umduğunu bulamadı. Katalan devi, ekonomik zorluklar nedeniyle Felix için transfer hamlesi yapmama kararı aldı ve alternatif isimlere yöneldi.

TÜRKİYE'DEN TALİP VAR

Öte yandan İspanyol medyasında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, yıldız futbolcu için devreye girdiği iddia edildi. Sarı lacivertli takım, Portekizli oyuncunun durumunu sordu. Jose Mourinho'nun bu transferi çok istediği belirtilirken, Felix'in de Mourinho sebebiyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı bildirildi.

SEZON KARNESİ

Joao Felix, geçen sezon kiralık olarak Barcelona forması giyerken 44 maçta süre buldu ve 10 gol atarken 6 asist üretti.