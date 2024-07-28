Antalyaspor, Paraguaylı golcü Samudio'yu transfer etti!

28 Temmuz 2024 18:56 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 19:04

Süper Lig takımı Antalyaspor, Paraguaylı forvet Braian Jose Samudio Segovia'yı iki yıllık sözleşmeyi imzalatarak kadrosuna katmayı başardı.

Kulübün yaptığı açıklamada görüşlerine yer verilen golcü futbolcu Samudio, yeni ailesiyle mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'ye dönmeyi çok istediğini ifade eden Samudio, "Şimdi futbolumu tekrar gösterebilmek için büyük bir fırsatım var." dedi.

SEZON KARNESİ

Samudio geçen sezonu Meksika takımı Necaxa ile tamamladı. Forma giydiği 23 maçta 4 gol atarken 1 asist üretti.

Ayrıca Paraguaylı forvet 2017-2021 yılları arasında Çaykur Rizespor forması altında 140 maça çıkarken 39 gol atıp 17 asist üretmişti.