Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Atatürk Üniversitesi’ne Ahmet Hacımüftüoğlu atandı

16 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Atatürk Üniversitesi’ne rektör olarak Ahmet Hacımüftüoğlu atandı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Resmi Gazete’nin 16 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan ilanla Erzurum Atatürk Üniversitesi rektörlüğüne Ahmet Hacımüftüoğlu getirildi.

AHMET HACIMÜFTÜOĞLU KİMDİR?

26 Eylül 1975 yılında Trabzon’un Çaykara ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Hacımüftüoğlu, doğduğu yıl ailesiyle beraber Erzurum’a yerleşti. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamlayan Hacımüftüoğlu, üniversite hayatına İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde başladı.

Mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavı’na giren Hacımüftüoğlu, 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim dalında uzmanlık eğitimi aldı. Aynı yıl yardımcı doçent olarak kariyerine devam eden Ahmet Hacımüftüoğlu, 2007 yılında doçent oldu.

2008 yılında beyin nörotransmitter ölçümü yapabilen Türkiye’de bir ilk olan İn vivo voltametri ve beyin sensor laboratuvarını Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’nda kuran Ahmet Hacımüftüoğlu, 2013 yılında profesör olarak kariyerine devam etti.

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeliğini sürdüren Ahmet Hacımüftüoğlu, 16 Ağustos 2024 yılında Atatürk Üniversitesi’ne rektör olarak atandı.