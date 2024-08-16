Gazi Üniversitesi yeni rektörü Uğur Ünal, Devlet Arşivleri Başkanı olarak görev aldı

16 Ağustos 2024 10:58 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:01

Resmi Gazete kararına göre Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi Rektörü olarak atandı

Resmi Gazete kararına göre Fahrettin Göktaş, Fırat Üniversitesi Rektörü olarak atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararnamede Ankara Gazi Üniversitesi rektörü Uğur Ünal oldu.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ KİM OLDU?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete ilanına göre Ankara Gazi Üniversitesi rektörlüğüne Uğur Ünal getirildi.

UĞUR ÜNAL KİMDİR?

27 Kasım 1975 yılında Ankara’da dünyaya gelen Uğur Ünal, orta ve lise eğitimini Ankara’da almasının ardından üniversite hayatına Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih bölümünde başladı.

Mezun olmasının ardından III. Selim Devri Islahat Çabaları (Nizâm-ı Cedîd) adlı tezle 2001 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde bilim uzmanı unvanını alan Ünal, Aynı enstitüde hazırlamış olduğu “Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861–1876)” adlı tezle 2006 yılında doktor unvanını kazandı.

1999-2006 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde eğitim görevlisi olarak kariyerine devam eden Ünal, 2009 yılından itibaren bir yıl boyunca yardımcı doçent ardından 2 yıl boyunca doçent doktor olarak görev yaptı.

Üniversitede lisans ve lisansüstü düzeyde Türk Yenileşme Tarihi, Osmanlı Paleografyası, Osmanlı Diplomatikası, Türk Eğitim Tarihi ve Osmanlı Devleti Dış Politikası derslerini veren Ünal, 2012 yılından 2018’e kadar Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2018 yılında 2018/77 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Devlet Arşivleri Başkanı olarak atandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Uğur Ünal, 16 Ağustos 2024 tarihinde Ankara Gazi Üniversitesi’ne rektör olarak getirildi.