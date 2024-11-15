Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzman yardımcısı alacak: Başvuru şartları belli oldu

15 Kasım 2024 09:28 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 09:33

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcılığı pozisyonunda görevlendirilmek üzere 26 personel istihdam edecek. Uzman yardımcılığı pozisyonu için başvuru şartlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 26 uzman yardımcısı alımı yapacak. Başkanlığa, strateji ve bütçe uzman yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü giriş sınavı yapılacak.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCISI ALIMI İÇİN BAŞVURU​ ŞARTLARI NELER?

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını haiz olması,

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, İşletme, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),

c) Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olması (01/01/1989 ve daha sonra doğmuş olmak),

ç) İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav​ tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

d) Adayların, 2023 ve 2024'de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan istenilen bölümlerde en az 70 puan almış olması gerekiyor.

UZMAN YARDIMCISI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, uzman yardımcılığı başvuruları SSB internet sitesi üzerinden alınacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Uzman Yardımcılığı Sınavı Başvurusu Yapmak İçin Tıklayınız.

UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yazılı sınav 22 Aralık 2024 saat 10.00'da Ankara​'da yapılacak. Sonuçlar kurumun internet sitesinden duyurulacak. Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek adaylardan, en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar dahil) başarılı sayılarak sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sözlü sınav tarihi ve yeri kurumun internet adresinden ilan edilecek.