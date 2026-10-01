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Avatar
Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:22

Dalyan'da hasat zamanı: İlk uluslararası nar festivali başlıyor

8-11 Ekim’de düzenlenecek 1. Uluslararası Dalyan Nar Festivali, nar hasadından gastronomiye, kültür-sanata ve bölge rotalarına uzanan dört günlük programıyla ziyaretçilere Dalyan’ı hasat mevsiminde keşfetme fırsatı sunacak.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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Dalyan'da hasat zamanı: İlk uluslararası nar festivali başlıyor
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 17:22
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 17:22

’nın ilçesine bağlı Dalyan, 8-11 Ekim 2026 tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Uluslararası Dalyan Nar Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival, bölgenin öne çıkan tarımsal ürünlerinden narı; üretimden gastronomiye, yerel ekonomiden turizme uzanan farklı yönleriyle gündeme taşıyacak.
 

Dalyan Turizm Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) öncülüğünde; Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ortaca Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği ve Ortaca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi desteğiyle düzenlenecek festival, üreticileri, kooperatifleri, gastronomi ve turizm profesyonellerini, kültür-sanat temsilcilerini ve ziyaretçileri buluşturacak.
 

Programda nar hasadı, yerel ürün stantları, gastronomi etkinlikleri, paneller, söyleşiler ve atölyeler bulunuyor. Konserler, halk oyunları, çocuk etkinlikleri ve fotoğraf yarışmaları da dört günlük programın parçaları arasında yer alıyor.

NARIN ÖTESİNDE BİR ÜRETİM HİKÂYESİ

Festivalin ana konusu yalnızca narın tanıtılması değil. Ürünün nasıl yetiştirildiği, bölge ekonomisindeki yeri, farklı pazarlara ulaşma potansiyeli ve yerel mutfakta nasıl değerlendirildiği de etkinlikler boyunca ele alınacak. Sürdürülebilir tarım, kırsal kalkınma, kooperatifçilik ve coğrafi işaret çalışmaları festivalin tartışma başlıkları arasında bulunuyor.

PROGRAM BÖLGEYE YAYILACAK

Etkinlikler festival alanıyla sınırlı kalmayacak. İztuzu Plajı, Kaunos Antik Kenti, Köyceğiz Gölü, Dalyan Deltası ve bölgedeki termal kaynaklar için hazırlanacak rotalarla ziyaretçilere bölgeyi farklı yönleriyle tanıma imkânı sunulacak.
 

Dalyan'da hasat zamanı: İlk uluslararası nar festivali başlıyor

Festival, Dalyan’ın yalnızca yaz aylarında değil; hasat, gastronomi, doğa ve kültür deneyimleriyle sonbaharda da keşfedilebilecek bir destinasyon olduğuna dikkat çekmeyi hedefliyor. Yerel üreticinin görünürlüğünün artmasının yanı sıra konaklama, yeme-içme, ulaşım ve turizm hareketliliğinin yaz sezonunun ardından da sürmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

“ORTACA İÇİN UZUN SOLUKLU BİR DEĞER OLUŞTURACAK”

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, festivalin ilçe için taşıdığı öneme ilişkin şunları söyledi:
“Ortaca’nın tarımsal üretimini, kültürel mirasını ve turizm potansiyelini aynı çatı altında buluşturan bu festivalin ilçemiz için uzun soluklu bir değer oluşturacağına inanıyoruz. Üreticimizin emeğini görünür kılarken Dalyan’ı sonbaharda da ziyaretçilerle buluşturmak istiyoruz.”

“KALICI BİR BULUŞMANIN TEMELİNİ ATIYORUZ”

Dalyan Turizm Tanıtım, Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (TUSEV) Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Ercan, festivalin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:

“Bu festivali yalnızca narın tanıtılacağı dört günlük bir etkinlik olarak görmüyoruz. Üreticinin emeğini, yerel kültürü ve sonbaharda devam eden yaşamı aynı hikâyenin içinde anlatmak istiyoruz. İlk yıldan itibaren kalıcı ve her yıl gelişen bir buluşmanın temelini atmayı amaçlıyoruz.”

Festival programı, katılımcılar, etkinlik mekânları ve güncel duyurular, 1. Uluslararası Dalyan Nar Festivali’nin resmi Instagram hesabı @dalyannarfestivali üzerinden takip edilebilir.

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ETİKETLER
#muğla
#ortaca
#Dalyan
#Uluslararası Dalyan Nar Festivali
#Tusev
#Evren Tezcan
#Aktüel
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