Damat Tween Bağdat Caddesi, yılbaşı şıklığına sahne oldu

20 Aralık 2024 14:53 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 14:56

Damat Tween Bağdat Caddesi mağazasındaki Yılbaşı Özel Davetine iş, sanat, spor ve cemiyet dünyasından aralarında Ahu Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Damat Özel Dikim koleksiyon yüzü Kerem Alışık, Cem Davran, İlker Ayrık ve Eliz Fındık’ın da olduğu pek çok ünlü isim katıldı.

Lüks erkek giyimde dünyanın önde gelen markalarından birine dönüşen Damat Tween’in Bağdat Caddesi mağazasında düzenlenen Yılbaşı Özel Daveti, iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü ve başarılı isimlerini buluşturdu. Damat Özel Dikim koleksiyon yüzü Kerem Alışık’ın da katıldığı erken yılbaşı kutlamasında, konuklar DJ Berk Büyükakın’ın muhteşem performansı eşliğinde yeni yılın heyecanını ve coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Damat Özel Dikim’in yeni koleksiyonunun tanıtımının da yapıldığı davete, aralarında Ahu Orakçıoğlu, Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Onur Orakçıoğlu, İrfan Orakçıoğlu, Emir Orakçıoğlu, Cem Davran, İlker Ayrık ve Eliz Fındık’ın da olduğu pek çok ünlü isim katıldı.

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkan Süleyman Orakçıoğlu “Flagship mağazalarımızdan biri olan Damat Tween Bağdat Caddesi Suadiye’ye İstanbul’un Anadolu yakasındaki müşterilerimiz çok rağbet gösteriyor. Mağazamızda, Damat Özel Dikim hizmeti ile dünyanın en prestijli kumaş seçkisini eşsiz ve usta terzilik sanatıyla birleştiren ve smokin, takım elbise ve gömlek tasarımlarımız mevcut. Eşsiz tasarımlarımızla yaklaşan yılbaşı için de farkımızı ortaya koyuyoruz” dedi.

Kerem Alışık “Moda geçer gider ama tarz kalır. Tarzınızı bir kıyafette anlatmak önemli. Damat da bu anlamda sadece bir moda markası değil, bir yaşam arkadaşı. Benim için doğru seçim. Damat Özel Dikim de kendine değer vermekle aynı şey” dedi.