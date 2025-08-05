Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Damla kent projesi halka arz kaç lot verir? DMLKT gayrimenkul sertifikası talep toplama tarihleri

Damla Kent Projesi halka arzının vereceği lot miktarı dikkat çekti. Gayrimenkul Sertifikası halka arzını satın alacak olanlar olduğu bankaları ve borsa hisse kodunu araştırmıştı. Detayların belli olmasıyla beraber talep toplama süreci de dün başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Damla kent projesi halka arz kaç lot verir? DMLKT gayrimenkul sertifikası talep toplama tarihleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 09:40

Gayrimenkul Sertifikası halka arzı talep toplamaya dün itibarıyla başladı. Milyonlarca yatırımcının dikkatini çeken Damla kent projesinin vereceği lot miktarı da merak edildi. 4-8 Ağustos tarihlerinde talep topladıktan sonra 14 Ağustos'ta BİST ilk işlem gerçekleşecek.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Tüm Türkiye Gayrimenkul Sertifikası halka arzının talep toplayacağı tarihi bekliyordu. Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı sunulurken talep toplama işlemleri dün başladı. Süreç 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi.

Damla kent projesi halka arz kaç lot verir? DMLKT gayrimenkul sertifikası talep toplama tarihleri

DMLKT KAÇ LOT VERİR?

Yeşil ağaç alanları, parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve bisiklet yolu gibi imkanlar ile rahat bir alan oluşturması beklenen Damla Kent Projesi için süreç başladı. 4-8 Ağustos tarihlerinde talep toplanacak ve 14 Ağustos'ta işlem görecek.

Damla kent projesi halka arz kaç lot verir? DMLKT gayrimenkul sertifikası talep toplama tarihleri

Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile hızlı ulaşım imkanı sunan Damla Kent Projesi, kısa sürede Türkiye'nin gündeminde yer edindi. DMLKT pay miktarı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi. Oransal dağıtım yapacak olan hissenin borsa kodu DMLKT oldu.

Damla kent projesi halka arz kaç lot verir? DMLKT gayrimenkul sertifikası talep toplama tarihleri

DAMLA KENT EV İÇİN SERTİFİKA SAYILARI

Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)

1+1 daire
Büyüklük: 62 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 631.516
Fiyatı: 4.793.206 TL

2+1 daire
Büyüklük: 88 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 863.276
Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL

Damla kent projesi halka arz kaç lot verir? DMLKT gayrimenkul sertifikası talep toplama tarihleri

3+1 daire
Büyüklük: 144 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916
Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL

4+1 daire
Büyüklük: 194 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345
Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gayrimenkul Sertifikası DMLKT'de stopaj var mı? Oransal dağıtım ile halka arz olacak
Emlak Konut gayrimenkul sertifika halka arz ne zaman işlem görecek? DMLKT halka arz özellikleri
ETİKETLER
#halka arz
#yatırım
#Türkiye Borsası
#Gayrimenkul Sertifikası
#Damla Kent
#Dmlkt
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.