Damla kent projesi halka arz kaç lot verir? DMLKT gayrimenkul sertifikası talep toplama tarihleri

Gayrimenkul Sertifikası halka arzı talep toplamaya dün itibarıyla başladı. Milyonlarca yatırımcının dikkatini çeken Damla kent projesinin vereceği lot miktarı da merak edildi. 4-8 Ağustos tarihlerinde talep topladıktan sonra 14 Ağustos'ta BİST ilk işlem gerçekleşecek.

DAMLA KENT PROJESİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Tüm Türkiye Gayrimenkul Sertifikası halka arzının talep toplayacağı tarihi bekliyordu. Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı sunulurken talep toplama işlemleri dün başladı. Süreç 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi.

DMLKT KAÇ LOT VERİR?

Yeşil ağaç alanları, parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve bisiklet yolu gibi imkanlar ile rahat bir alan oluşturması beklenen Damla Kent Projesi için süreç başladı. 4-8 Ağustos tarihlerinde talep toplanacak ve 14 Ağustos'ta işlem görecek.

Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile hızlı ulaşım imkanı sunan Damla Kent Projesi, kısa sürede Türkiye'nin gündeminde yer edindi. DMLKT pay miktarı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi. Oransal dağıtım yapacak olan hissenin borsa kodu DMLKT oldu.

DAMLA KENT EV İÇİN SERTİFİKA SAYILARI

Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)

1+1 daire

Büyüklük: 62 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 631.516

Halka Arz Fiyatı: 4.793.206 TL

2+1 daire

Büyüklük: 88 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 863.276

Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL

3+1 daire

Büyüklük: 144 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916

Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL

4+1 daire

Büyüklük: 194 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345

Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL