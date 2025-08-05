Damla kent projesi halka arz kaç lot verir? DMLKT gayrimenkul sertifikası talep toplama tarihleri

Gayrimenkul Sertifikası halka arzı talep toplamaya dün itibarıyla başladı. Milyonlarca yatırımcının dikkatini çeken Damla kent projesinin vereceği lot miktarı da merak edildi. 4-8 Ağustos tarihlerinde talep topladıktan sonra 14 Ağustos'ta BİST ilk işlem gerçekleşecek.
Tüm Türkiye Gayrimenkul Sertifikası halka arzının talep toplayacağı tarihi bekliyordu. Küçük birikimlerle ev sahibi olma imkanı sunulurken talep toplama işlemleri dün başladı. Süreç 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi.
Yeşil ağaç alanları, parklar, çocuk oyun alanları, kapalı otopark ve bisiklet yolu gibi imkanlar ile rahat bir alan oluşturması beklenen Damla Kent Projesi için süreç başladı. 4-8 Ağustos tarihlerinde talep toplanacak ve 14 Ağustos'ta işlem görecek.
Kuzey Marmara, Avrupa Otoyolu, Basın Ekspres ve E-5'e bağlantı yolları ile hızlı ulaşım imkanı sunan Damla Kent Projesi, kısa sürede Türkiye'nin gündeminde yer edindi. DMLKT pay miktarı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 olarak belirlendi. Oransal dağıtım yapacak olan hissenin borsa kodu DMLKT oldu.
Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)
1+1 daire
Büyüklük: 62 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 631.516
Halka Arz Fiyatı: 4.793.206 TL
2+1 daire
Büyüklük: 88 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 863.276
Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL
3+1 daire
Büyüklük: 144 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916
Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL
4+1 daire
Büyüklük: 194 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345
Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL