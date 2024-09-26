Daniel Wellington özel konsept mağazası ile Türkiye'de!

26 Eylül 2024 14:20 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 14:22

Dünyaca ünlü İsveç saat ve takı markası olan Daniel Wellington, özel konsepti ve zengin koleksiyonu ile 41 Burda AVM’de açıldı.

Zarif ve minimal saat​ ve takı tasarımlarıyla dünya genelinde tanınan Daniel Wellington, Avrupa'nın en hızlı büyüyen özel şirketi olarak dikkat çekiyor. Marka​, bugüne kadar Türkiye​'de perakende saat sektörünün lideri olan Arıkan Mağazacılık A.Ş. bünyesindeki Konyalı Saat mağazaları ve tr.danielwellington.com web sitesi üzerinden müşterilerine ulaşıyordu. Şimdi ise hizmet alanını monobrand konseptiyle genişleterek, Türkiye'deki ilk mağazasını İzmit​'te bulunan 41 Burda AVM’de açtı.

Daniel Wellington, özellikle genç kızlara hitap eden koleksiyonlarıyla tanınsa da, markanın popülerliği birçok jenerasyona yayılmış durumda. Özel ve zengin bir koleksiyon sunan yeni mağazanın büyük ilgi görmesi ve bölgedeki moda severlerin favori duraklarından biri haline gelmesi bekleniyor. Daniel Wellington, zarif ve şık tasarımlarıyla hem klasik hem modern tarzı benimseyen müşterilerine hitap etmeye devam edecek.