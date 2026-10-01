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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:11

Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ronaldo kadroda yok

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Danimarka ile Portekiz karşı karşıya geliyor. İlk iki maçında 3 puan toplayan Danimarka, 6 puanla grubun zirvesinde bulunan Portekiz'i sahasında ağırlayacak. Parken Stadı'nda oynanacak mücadelede gözler iki takımın yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda yaşanan Cristiano Ronaldo gelişmesine çevrildi. Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un Norveç ve Danimarka maçlarında forma giymeyeceğini kendisine iletmesinin ardından milli takım kampından ayrıldığını açıkladı. Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, Ronalda neden oynamıyor? İşte Danimarka Portekiz maçı detayları…

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Editor
 TGRT Haber
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Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ronaldo kadroda yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 21:11

ile , A Ligi 4. Grup'taki mücadelede karşı karşıya gelecek. İki takımın da gruptaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacağı karşılaşma öncesinde Portekiz cephesinde gelişmesi yaşandı. Danimarka Portekiz hangi kanalda? Ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ronaldo kadroda yok

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Danimarka ve Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta, Cristiano Ronaldo'nun milli takım kampından ayrıldığı Portekiz'in bu akşamki maçında karşı karşıya gelecek.
Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, Danimarka ve Portekiz arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bu akşam saat 21.45'te Parken Stadı'nda oynanacak.
Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, Portekiz grupta 6 puanla lider durumda bulunurken, Danimarka 3 puanla yer alıyor.
Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda? Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığı görüşme sonrasında kamptan ayrılma kararı aldığını açıkladı.
Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda! Teknik direktör Jorge Jesus, Ronaldo'ya Norveç ve Danimarka maçlarında oynamayacağını söylediğini belirtti.
Danimarka - Portekiz karşılaşması Türkiye'de A2 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

DANİMARKA PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Danimarka ile Portekiz arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Parken Stadı'nda oynanacak mücadelede Danimarka, sahasında Portekiz'i konuk edecek. İlk iki maçında 3 puan alan Danimarka, 6 puanla grupta lider durumda bulunan Portekiz karşısında puan almak için mücadele edecek. Grupta Portekiz 6 puanla ilk sırada yer alırken Norveç ve Danimarka'nın 3'er, Galler'in ise 0 puanı bulunuyor.

Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ronaldo kadroda yok

İki takım son olarak 2025 yılındaki UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde karşılaşmıştı. Danimarka ilk maçı 1-0 kazanırken, Portekiz rövanş karşılaşmasını uzatmalarda 5-2 kazanarak turu geçen taraf olmuştu. İki ekip arasındaki yeni mücadelede Portekiz, deplasmanda galibiyet alarak gruptaki 6 puanını artırmak isterken Danimarka kendi sahasında puan arayacak.

Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ronaldo kadroda yok

RONALDO NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı kampından ayrıldığını açıkladı. Ronaldo, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığı görüşmenin sonrasında kamptan ayrılma kararı aldığını belirtti. 41 yaşındaki futbolcu, zamanı geldiğinde milli takımdan ayrılmasının ardındaki gerçekleri Portekiz halkına açıklayacağını ve şu aşamada Portekiz ile takım arkadaşlarına başarı dilemek istediğini söyledi.

Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ronaldo kadroda yok

Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 yendiği maçta süre almamış ve karşılaşmanın ardından doğrudan soyunma odasına gitmişti. Teknik direktör Jorge Jesus ise Danimarka maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında Ronaldo'ya Norveç ve Danimarka maçlarında oynamayacağını söylediğini açıkladı. Jesus, Ronaldo'nun son üç saha antrenmanında yer almadığını belirterek, ihtiyaç halinde 30 dakika süre verebileceğini ancak kararını hiçbir oyuncunun veya başkanın değiştiremeyeceğini ifade etti. Ronaldo'nun Danimarka karşılaşmasında forma giymeyeceği belirtildi.

Danimarka Portekiz maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Ronaldo kadroda yok

DANİMARKA PORTEKİZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Danimarka - Portekiz karşılaşması Türkiye'de A2 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler A2 kanalını kullanabilecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri arasında uydu ve dijital platformlardaki kanal numaraları da yer alıyor.

A2'nin güncel yayın bilgilerine göre kanal, Türksat uydusunda 12207 MHz frekans, 27500 Symbol Rate, 3/4 FEC, yatay polarizasyon ve DVB-S2 8PSK modülasyon tipiyle izlenebiliyor. A2 ayrıca Digiturk'te 35. kanal, D-Smart'ta 277. kanal, Tivibu'da 59. kanal, Kablo TV'de SD 928 ve HD 31. kanal, Turkcell TV'de ise 29. kanalda yer alıyor.

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#danimarka
#Cristiano Ronaldo
#Portekiz
#UEFA Uluslar Ligi
#Parken Stadı
#Aktüel
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