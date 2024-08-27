Danla Biliç'in sevgilisi kaleci Doğan Alemdar, Fransa Lig 2'de oynuyor

27 Ağustos 2024 14:30 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 14:48

Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile Ala Tokel ve Danla Bilic birlikte görüntülendi

Milli futbolcular Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile Ala Tokel ve Danla Bilic birlikte görüntülendi

Ünlü internet fenomeni Danla Biliç ile Fransa Lig 1'de Rennes forması giyen milli kaleci Doğan Alemdar, Bodrum'da tatil yaparken birlikte görüntülendi.

Sakat olduğu için sahalardan uzak kalan Doğan Alemdar, son olarak Rennes takımından Lig 2 ekibi Troyes takımına kiralanmıştı.

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Doğan Alemdar, 29 Ekim 2002 tarihinde Kayseri'de doğdu. Milli kaleci Kayserispor altyapısında yetişti.

1,89 metre boyunda olan genç kaleci, Türkiye milli takımlarından olan U-17, U-18, U-19 ve U-21'in formalarını giymiştir.

MİLLİ KALECİ DOĞAN ALEMDAR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Kayserispor altyapısında yetişen Doğan Alemdar, 2019'da A takıma yükseldi. 2021'de ise Rennes takımına 3,5 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

Doğan Alemdar 2021 sezonunun başından beri Fransa takımlarından olan Stade Rennais forması giyiyor.

Geçen sezon kiralık olarak gittiği Troyes takımında 26 maçta görev aldı.

Kariyeri boyunca 129 maça çıkan Doğan Alemdar, 11 bin 379 dakika süre almış ve 190 gol yemiş.