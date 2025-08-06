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 | Sumru Tarhan

Datça yangın söndürüldü mü son dakika? Makilik alanda yangın

Havaların ısınmasıyla beraber orman yangınları arttı. Ülkemizde yangınlarla mücadele sürerken bugün Datça'da yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 12:23

6 Ağustos günü 'da yaşanan sonrası ekipleri olay yerine sevk edildi. Vatandaşlar dumanlar nedeniyle endişeli anlar yaşadı.

DATÇA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bugün öğle saatlerinde Datça'da makilik alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde Datça Panaroma Tepesi mevkiindeki makilik alanda çıkan yangın endişeli anlar yaşatırken ihbar sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi.

Datça yangın söndürüldü mü son dakika? Makilik alanda yangın

DATÇA YANGIN SON DAKİKA NEREDE ÇIKTI?

Bugün 12.00 civarında yükselen dumanlar endişeli anlar yaşattı. Son gelişmelere göre ekipler olay yerine sevk edilirken yangın Datça Panaroma Tepesi mevkiindeki makilik alanda çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

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ETİKETLER
#türkiye
#yangın
#muğla
#itfaiye
#orman yangını
#datça
#kırtasiye
#Aktüel
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