Datça yangın söndürüldü mü son dakika? Makilik alanda yangın

6 Ağustos günü Datça'da yaşanan yangın sonrası itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Vatandaşlar dumanlar nedeniyle endişeli anlar yaşadı.

DATÇA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ SON DAKİKA?

Bugün öğle saatlerinde Datça'da makilik alanda yangın çıktı. Öğle saatlerinde Datça Panaroma Tepesi mevkiindeki makilik alanda çıkan yangın endişeli anlar yaşatırken ihbar sonrasında ekipler olay yerine sevk edildi.

DATÇA YANGIN SON DAKİKA NEREDE ÇIKTI?

Bugün 12.00 civarında yükselen dumanlar endişeli anlar yaşattı. Son gelişmelere göre ekipler olay yerine sevk edilirken yangın Datça Panaroma Tepesi mevkiindeki makilik alanda çıktı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi, yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.