Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filmi 7 Şubat’ta vizyona girecek

10 Eylül 2024 14:58 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 15:10

10 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmiş olan Bir Adamın Hikayesi filminin ikincisi geliyor. Sinemaya geldiği gün büyük ilgi çeken filmin senaryosunu Uğur Bayraktar ve Serkan Öztürk yazmıştı. Dayı 2 ekibi sete çıktı ve ne zaman vizyona çıkacak netleşti.

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Uğur Bayraktar'ın yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Uğur Bayraktar'ın yer aldığı Bir Adamın Hikayesi filminin 2.si izleyicisi ile buluşacak.

Sinemaya girdiği günden itibaren konuşulan filmin devamı heyecanla bekleniyordu.

DAYI 2 BİR ADAMIN HİKAYESİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

İlk filmin devamı niteliğinde sinemaya girecek olan filmin vizyon tarihi 7 Şubat olarak açıklandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre filmin çekimleri 5 hafta sürecek ve 7 Şubat'ta seyirici ile buluşacak.

1.ci filmde olduğu gibi başrolde Ufuk Bayraktar yer alırken senaryosunu Uğur Bayraktar ve Ece Bayraktar yazdı.

Görüntü yönetmeni Engin Özkaya olacak ve sanat yönetmenliğini Özkan Çimenli yapacak.

OYUNCU KADROSU

Beğenilen filmin kadrosunda yer alan isimler şöyle:

Yıldıray Şahinler, Cem Özer, Reha Özcan, Bora Karakul, Umut Oğuz, Yüksel Arıcı, Sabahattin Yakut ve Ergül Miray Şahin.

Başrolde yer alan Ufuk Bayraktar geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından vizyon tarihini şöyle paylaştı: