DeepSeek R1 vs ChatGPT! Dünyanın en popüler iki yapay zekası karşı karşıya

28 Ocak 2025 16:29 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 17:06

Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek kendi adını taşıyan yeni yapay zeka sohbet robotunu geçtiğimiz günlerde piyasaya sundu. DeepSeek R1 adlı sohbet robotu yayınlanmasının ardından bütün sektörü alt üst etti. OpenAI'ın sahip olduğu ChatGPT'nin ciddi bir şekilde tahtını sallayan DeepSeek kısa sürede popüler bir hale geldi. Teknoloji meraklıları tarafından ChatGPT mi yoksa Deepseek'in mi daha iyi olduğu merak ediliyor.

Donald Trump, DeepSeek hakkında konuştu: ABD'li şirketlere önemli bir çağrı yaptı

Donald Trump, DeepSeek hakkında konuştu: ABD'li şirketlere önemli bir çağrı yaptı

Yapay zeka alanında uzun zamandır zirvede duran ChatGPT'nin artık tahtı ciddi bir şekilde sallanıyor. Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek tarafından geliştirilen "DeepSeek R1" adlı yapay zeka sohbet robotu çıkışının ardından resmen bütün sektörü alt üst etti.

Kısa sürede oldukça popüler hala gelen DeepSeek R1, ABD'de 27 Ocak 2025 Pazartesi günü App Store'da ChatGPT'yi geçerek en yüksek puanlı ücretsiz uygulama oldu.

CHATGPT Mİ, DEEPSEEK Mİ DAHA İYİ?

ChatGPT ve DeepSeek'in temel özelliklerine bakıldığında aralarındaki farklar şöyle:

ChatGPT-4

Parametre Sayısı: 175 milyar

175 milyar Eğitim Verileri: Temel metin tabanlı veriler

Temel metin tabanlı veriler Multi Yetenekler: Sadece metin

Sadece metin Fikir Yürütme Doğruluğu: %78 (Benzer Problemlerde)

%78 (Benzer Problemlerde) Aktif Öğrenme: Eğitimden eğitime güncelleniyor

Eğitimden eğitime güncelleniyor Etik Uyum: %80

DeepSeek R1

Parametre Sayısı: 500 milyar

500 milyar Eğitim Verileri: 10 kat daha çeşitli veri

10 kat daha çeşitli veri Multi Yetenekler: Metin, görsel, ses, video

Metin, görsel, ses, video Fikir Yürütme Doğruluğu: %92 (Karmaşık Problemlerde)

%92 (Karmaşık Problemlerde) Aktif Öğrenme: Sürekli öğrenip, gelişiyor

Sürekli öğrenip, gelişiyor Etik Uyum: %95

CHATGPT-DEEPSEEK'İN FARKLARI NELER?

ABD merkezli teknoloji basını TomsGuide'de yer alan habere göre DeepSeek karmaşık problemleri çözmede ChatGPT'ye göre daha yüksek başarı gösteriyor. Ancak kodlama konusunda hala ChatGPT'nin daha büyük bir üstünlüğü bulunuyor.

Tarihsel analiz, çeviri ve sıfırdan bir metin oluşturma taraflarında ise DeepSeek R1'in bariz bir üstünlüğü olduğu görülüyor. Ayrıca etik konularda da DeepSeek, ChatGPT'ye göre dikkate alınması gereken konuları daha iyi anlayabiliyor.

Genel olarak bakıldığında şu an DeepSeek'in ChatGPT'den kodlama haricinde her konuda üstün olduğu görülüyor.