Deha 5. bölüm tarihi belli oldu

20 Ekim 2024 17:23 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:36

Oyuncu kadrosu ve konusuyla gündeme oturan Deha dizisi ilgi çekiyor. İzleyiciler de Deha 5. bölüm ne zaman sorusunu soruyor.

Şu ana kadar dört bölüm yayınlanan Deha​ dizisi son zamanlarda çokça konuşuluyor.

İşlediği konu ve oyuncu kadrosu itibariyle gündemi de içeren dizinin yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bundan dolayı da Deha 5. bölüm ne zaman, Deha yeni bölüm ne zaman sorularını soruyor.

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Show TV​'nin merakla beklenen dizisi Deha, yayın hayatına başarılı bir giriş yaptı. İzleyicileri ekrana kitleyen dizi hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla merakları artırdı.

Heyecanla beklenen Deha 5. bölümü ise bugün (20 Ekim) Show TV ekranlarında saat 20.00'de yer alacak.

DEHA KONUSU NE?

Dizinin ana karakteri olan Devran, çocukluk döneminde babası tarafından terk edilmiş birisidir. Geriye babaannesi, annesi ve dört kardeşiyle kalan Devran'ın erken yaşta dahi olduğu anlaşılır.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde ise Devran'ın küçük kardeşi Boran'ın intikamını babası İskender'den nasıl almaya çalıştığını görüyoruz. Öte yandan dizide para aklama suçunun nasıl gerçekleştiği de anlatılıyor.

DEHA OYUNCU KADROSU

Aras Bulut İynemli​ - Devran Uğur Polat - İskender Taner Ölmez - Cesur Ahsen Eroğlu - Esme Zuhal Gencer - Gülce Onur Saylak - Ali Haydar (Sofi)

Diğer oyuncular arasında ise Seda Akman, Melis Sezen, Umutcan Ütebay, Emel Göksu, Cenk Kangöz, Taner Rumeli ve Yusuf Selim Uğurlu yer alıyor.