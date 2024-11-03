Deha bu akşam var mı? 3 Kasım yayın akışı belli oldu

03 Kasım 2024 18:39 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 19:05

Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi ilk bölümünden beri izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor. 3 Kasım akşamı Deha dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümü kanalın yayın akışında yer aldı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Ahsen Eroğlu gibi isimlerin olduğu yönetmenliğini Umut Aral'ın yaptığı Deha dizisi ilk bölümünün ardından izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

22 Eylül 2024 tarihinde başlayan dizinin toplamda 6 bölümü yayınlandı.

İzleyiciler tarafından Deha dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

DEHA BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA 3 KASIM?

Show TV'nin resmi internet sitesinde yayınlanan yayın akışına göre Deha dizisinin 7. bölümü bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak.

Show TV 3 Kasım yayın akışı ise şöyle:

08.00 Siyah Kalp

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Sandık Kokusu

15.45 Deha

18.25 Ana Haber

20.00 Deha

00.15 Kalpazan

DEHA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Deha dizisinin genel olarak bölümleri İstanbul'da çekiliyor.

Ancak dizinin ilk bölümleri ve bazı çekimleri Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve KKTC'de gerçekleştirildi.

DEHA DİZİSİ SENARİSTİ KİM?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın yaptığı DEHA dizisinin senaryosu Damla Serim tarafından kaleme alınıyor.