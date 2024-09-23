Deha dizisi İstanbul'da çekiliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

23 Eylül 2024 15:24 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 15:35

Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı Deha dizisi yeni yayın hayatına başladı. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin sahneleri de gündemde yer aldı. Dizinin nerede çekildiği belli oldu.