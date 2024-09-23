Deha dizisi İstanbul'da çekiliyor
Aras Bulut İynemli, Taner Ölmez ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı Deha dizisi yeni yayın hayatına başladı. İlk bölümü ile beğeni toplayan dizinin sahneleri de gündemde yer aldı. Dizinin nerede çekildiği belli oldu.
Umut Aral'ın yönetmenliğini yaptığı dizi ilk sezonuna başladı. Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi çeken Deha'nın sahneleri büyük ses getirdi.
Çukur ve Yargı dizilerinde yer alan başarılı oyuncuların yer aldığı Deha'nın sahnelerinin çekildiği yerler de oldukça konuşuldu.
DEHA NEREDE ÇEKİLİYOR?
22 Eylül itibarıyla yayın hayatına başlayan Deha'nın başrolünde Aras Bulut İynemli ve Ahsen Eroğlu yer aldı.
Beğeni toplayan sahneler genel olarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekiliyor.
DEHA OYUNCU KADROSU
Yeni yayınlanmaya başlayan dizinin kadrosunda Uğur Polat, Aras Bulut İynemli, Onur Saylak, Zuhal Gencer, Taner Ölmez, Umutcan Ütebay, Melis Sezen, Taner Rumeli, Ahsen Eroğlu, Oğulcan Arman Uslu, Seda Akman, Çağrı Atakan, Çağan Efe Ak, Yusuf Selim Uğurlu, Cenk Kangöz, Eylül Ersöz, Abdurrahman Yunusoğlu, Emel Göksu ve Ali Berge yer alıyor.
Yayınlandığı bölümün ardından oyuncu kadrosu sosyal medyada da beğeni topladı.
KONUSU NEDİR, İLK BÖLÜMDE NE OLDU?
22 Eylül'de yayınlanan ilk bölümde matematik dehası olan Devran, doktora tezini sunar. Üniversiteden burs alarak küçüklük aşkı olan Esme ile Amerika'ya gitme planlarını düşünür.
Yaptıklarını küçük yaşlardayken kendisini terk eden babası İskender'e duyurmak ister.