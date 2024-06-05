Demet Evgar ayağında yırtık olması nedeniyle tekerlekli sandalye kullanıyor

05 Haziran 2024 09:02 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:19

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinin başrol oyuncusu Demet Evgar son dönemlerde set ekibiyle kavga ettiği iddiası ile gündeme gelmişti.

Şimdi ise ünlü oyuncu katıldığı bir etkinliğe tekerlekli sandalye ve baston ile geldi.

Vatandaşlar tarafından ünlü oyuncunun sakatlığının nedeni araştırılıyor

Demet Evgar ayağında yaptığı yırtık oluştuğundan dolayı tekerlekli sandalyede olduğunu belirtti.

Ünlü ismin yaptığı açıklamada "Ayağım set temposundan biraz yoruldu, yırtık var. Tam teşekküllü bir MR çekilmesi gerek ama iyiyim." dedi.

BAHAR YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Demet Evgar'ın sakatlığının ardından Bahar dizisinin yeni bölümünün yayınlanmaması durumu da gündeme geldi.

Henüz dizisinin yapım ekibi MF Yapım ve Show TV tarafından bir açıklama gelmedi.

Dizinin yeni bölümü ile ilgili bir gelişme olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.