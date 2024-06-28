Dengesini kaybederek düşen İzzet Günay'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor

28 Haziran 2024 12:34 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 12:42

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı olan Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan usta Yeşilcam oyuncusu İzzet Günay düşerek yaralandı.

Sanatçının sevenleri tarafından sağlık durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İZZET GÜNAY SAĞLIK DURUMU NEDİR?

Sabah saatlerinde arkadaşları ile birlikte yürüyüş yaparken dengesini kaybederek düşen İzzet Günay'ın ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.

Sözcü'ye açıklama yapan sitenin yöneticisi İsmail Demirel'in açıklamalarına göre usta oyuncunun bilincinin açık olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İZZET GÜNAY KİMDİR?

İzzet Günay 21 Ağustos 1934 yılında İstanbul'da doğdu.

Haydarpaşa Lisesi ve Deniz Lisesi mezunu olan usta oyuncu İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde çalıştı.

Askerliğinin ardından Dormen Tiyatrosu'na başvurarak oyunculuk yapmaya başladı.

Sinemada ise ilk olarak 1958 yılında "Kırık Plak" filminde rol alarak atıldı.