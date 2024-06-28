Yeşilçam'ın usta oyuncusu İzzet Günay hastaneye kaldırıldı

28 Haziran 2024 12:23 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 12:54

Reynmen Almanya sokaklarında Cenk Tosun ile karşılaştı! Eğlenceli diyalog herkesi güldürdü

Reynmen Almanya sokaklarında Cenk Tosun ile karşılaştı! Eğlenceli diyalog herkesi güldürdü

89 yaşındaki usta oyuncu İzzet Günay, sokakta yürüdüğü esnada dengesini kaybederek düştü. Yaralanan usta isim hastaneye kaldırıldı.

İZZET GÜNAY HASTANEYE KALDIRILDI

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde tatilini geçiren İzzet Günay'ın arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek düştü. 89 yaşındaki ünlü oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İZZET GÜNAY KİMDİR?

21 Ağustos 1934 doğumlu İzzet Günay, İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak çalıştı. Bir süre dans hocalığı yaptı. Lisede okurken amatör tiyatroya başladı. 1958'de Kemal Film yapımı "Kırık Plak" adlı filmde, Zeki Müren'in şoförü rolüyle sinema oyunculuğuna başladı.