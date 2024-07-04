Deniz Akkaya ifadeye gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkarıldı

04 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 10:31

Deniz Akkaya’ya bir şok daha! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Deniz Akkaya’ya bir şok daha! Hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Son zamanlarda Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızının telefonunu elinden aldığı için balkona kilitlendiğini iddia etmesi ile gündeme gelmişti.

Yaşanan olayların ardından çocuk devler korumasına alınmış, daha sonra da babası Efe Önbilgin'e velayeti teslim edilmişti.

Şimdi ise Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı çıkartılması ile gündeme geldi.

Vatandaşlar tarafından neden yakalama kararı çıkarıldığı merak ediliyor.

DENİZ AKKAYA'YA YAKALAMA KARARI NEDEN ÇIKARILDI?

Deniz Akkaya, sosyal medya fenomeni Miray İpekler ile davalık olmuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapan Miray İpekler, Deniz Akkaya'dan şikayetçi olmuştu.

Miray İpekler'in şikayetçi olmasının ardından savcılık Deniz Akkaya hakkında "hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Deniz Akkaya savcılığa giderek ifade vermedi.

Tebligatlara rağmen ifadeye gelmeyen Deniz Akkaya hakkında İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkardı.