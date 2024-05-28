Deniz Akkaya'nın kızının babası iş insanı Efe Önbilgin'in

28 May 2024 09:49 - Güncelleme : 28 May 2024 10:21

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili gündem olacak sözler: Beni dövdü

Deniz Akkaya'dan kızıyla ilgili gündem olacak sözler: Beni dövdü

Ünlü sunucu Deniz Akkaya sosyal medya paylaşımında 16 yaşındaki kızından şiddet gördüğünü ve kendisini 1.5 saat boyunca balkona kilitlediğini açıkladı.

Vatandaşlar tarafından ünlü sunucunun kızının babasının kim olduğu merak ediliyor.

Deniz Akkaya'nın kızının babası, eski eşi Efe Önbilgin'dir.

EFE ÖNBİLGİN KİMDİR?

Efe Önbilgin CNN Türk'ün kuruluş çalışmalarından itibaren Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdür Vekilliği gibi görevler yapmıştır.

İcra Kurulu Üyesi olarak da görev alan ünlü iş insanı 2003 yılında CNN'nin Londra'da yapılan genel kurulunun ardından Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

Efe Önbilgin, Deniz Akkaya ile evlenmiş 2010 yılında ise boşanmıştır.

Çiftin bu evlilikten 2009 yılında doğan Ayşe adında bir kızı bulunmaktadır.

Akkaya konu ile ilgili açıklamasında "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürdü.

Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım." dedi.