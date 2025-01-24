Deniz Arman kimdir? Gazeteci Deniz Arman neden öldü?

24 Ocak 2025 12:41 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 12:47

Gazeteci Deniz Arman'ın hayatını kaybetmesi üzerine sevenleri ölüm sebebini ve özel hayatına dair bilgileri gündeme getirdi. Arman'ın vefatı sonrası taziye mesajları yayımlandı.

Gazeteci ve haber spikeri olan Deniz Arman'ın vefat​ etmesi üzerine daha önce çalıştığı yerler merak edildi. Bir süredir hastanede tedavi gördüğü bilinen ismin biyografisi.

DENİZ ARMAN KİMDİR?

1 Ocak 1961 senesinde Ankara​'da doğan isim muhabirlik hayatına Milliyet gazetesinde başladı. 1991 senesinde çalıştığı yerden ayrılacak Show TV'ye geçti. Burada ilk kez anchorman olarak haber sunmaya başladı. 2000 yılında Show TV'den ve Akşam gazetesinden ayrılarak Habertürk TV'ye geçti. 2003 senesinde ise Vatan gazetesinde çalışmaya başladı.

HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Arman'ın çalıştığı kanallar şöyle:

1991-1996: Show TV

1996-1999: Star TV

1999-2000: Show TV

2000-2003: Habertürk TV

2004-2005: Star TV

2005-2010: Kanal D

2012-2014: Kanal D

DENİZ ARMAN NEDEN ÖLDÜ?

Bir süredir tedavi gören gazeteci Deniz Arman bugün hayatını kaybetti. 64 yaşında olan isim bir süredir Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi görüyordu.