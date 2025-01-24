Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti!
Ünlü gazeteci Deniz Arman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad duyurdu.
Gazeteci ve haber spikeri Deniz Arman, 64 yaşında hayatını kaybetti. Deniz Arman, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Çam Sakura Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
"İYİ BİR İNSAN, İYİ BİR GAZETECİYDİ"
Arman'ın vefat haberini gazeteci Özay Erad paylaştı.
Erad'ın paylaşımında "Ve medyadan bir yıldız, usta bir kalem daha kaydı. 'Kum saati! durdu. İyi bir insan, iyi bir gazeteciyi, iyi bir Beşiktaşlı Deniz Arman'ı kaybettik." dedi.
YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK
Arman'ın cenazesi 25 Ocak (yarın) öğle namazının ardından Beşiktaş Vişnezade Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Deniz Arman, muhabirliğe 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde başladı. 1991 yılında Milliyet'ten ayrılarak Show TV'ye geçti ve burada ilk kez anchorman olarak haber sunmaya başladı.
1996 yılında Gülgün Feyman ile birlikte Show TV'deki görevinden ayrılarak Star TV'ye geçti. Burada üç yıl görev yaptıktan sonra, 1999 yılında Star TV'den ayrıldı ve hem Show TV'ye geri döndü hem de Akşam Gazetesi'nde çalışmaya başladı.
2000 yılında Show TV ve Akşam Gazetesi'ndeki görevlerinden ayrılan Arman, Habertürk TV'ye geçti. 2003 yılında Habertürk TV'den ayrıldıktan sonra kariyerine Vatan Gazetesi'nde devam etti.
2004 yılında Vatan Gazetesi'ndeki görevinden ayrılarak yeniden Star TV'ye dönen Deniz Arman, 2005 yılında Kenan Işık'ın Star TV'ye gelmesi üzerine buradan ayrıldı. Aynı yıl Kanal D'de hafta sonu haberlerini sunmaya başladı.
Kanal D'de uzun yıllar görev yapan Deniz Arman, 2010 yılında hafta sonu haberlerini sunma görevinden alındı. 2012 yılında Kanal D'ye geri dönerek Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başladı. Ancak, 6 Kasım 2014 tarihinde Kanal D Haber'deki tenkisat depremi sonucunda görevine son verildi.
Usta gazeteci Deniz Arman 24 Ocak 2025'te hayatını kaybetti.