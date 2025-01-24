Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti!

Deniz Arman, 1 Ocak 1961 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Türk gazeteci ve haber koordinatörüdür. Kariyeri boyunca birçok farklı medya kuruluşunda önemli görevler üstlenmiştir.

Deniz Arman, muhabirliğe 1985 yılında Milliyet Gazetesi'nde başladı. 1991 yılında Milliyet'ten ayrılarak Show TV'ye geçti ve burada ilk kez anchorman olarak haber sunmaya başladı.

1996 yılında Gülgün Feyman ile birlikte Show TV'deki görevinden ayrılarak Star TV'ye geçti. Burada üç yıl görev yaptıktan sonra, 1999 yılında Star TV'den ayrıldı ve hem Show TV'ye geri döndü hem de Akşam Gazetesi'nde çalışmaya başladı.

2000 yılında Show TV ve Akşam Gazetesi'ndeki görevlerinden ayrılan Arman, Habertürk TV'ye geçti. 2003 yılında Habertürk TV'den ayrıldıktan sonra kariyerine Vatan Gazetesi'nde devam etti.

2004 yılında Vatan Gazetesi'ndeki görevinden ayrılarak yeniden Star TV'ye dönen Deniz Arman, 2005 yılında Kenan Işık'ın Star TV'ye gelmesi üzerine buradan ayrıldı. Aynı yıl Kanal D'de hafta sonu haberlerini sunmaya başladı.

Kanal D'de uzun yıllar görev yapan Deniz Arman, 2010 yılında hafta sonu haberlerini sunma görevinden alındı. 2012 yılında Kanal D'ye geri dönerek Haber Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışmaya başladı. Ancak, 6 Kasım 2014 tarihinde Kanal D Haber'deki tenkisat depremi sonucunda görevine son verildi.

Usta gazeteci Deniz Arman 24 Ocak 2025'te hayatını kaybetti.