Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiralliğe yükseltilen Tuğamiraller YAŞ kararları sonrasında duyuruldu
1 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla belli olan YAŞ kararları sonrasındaTümamiralliğe yükseltilen Tuğamiraller belli olurken kimler terfi etti merak ediliyor. Karara göre 23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Yüksek Askeri Şura toplantısı bugün erken saatlerde toplanırken alınan kararlar sonucunda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiralliğe yükseltilen Tuğamiraller de netleşti.
YAŞ KARARLARI TÜMAMİRALLİĞE YÜKSELTİLEN TUĞAMİRALLER KİM OLDU?
Karar sonrasında Tümgeneralliğe terfi eden isimler şöyle duyuruldu:
"Dz.K.K.lığından Tuğamiraller Serhat SÖZBİR, Mehmet Emre SEZENLER, Mevlüt Savaş BİLİCAN ve Recep Erdinç YETKİN Tümamiralliğe;
Hv.K.K.lığından Tuğgeneraller Mete KUŞ ve Sadık UYGUR Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."
YAŞ TOPLANTISI BİTTİ Mİ 2024?
Sona eren toplantı sona ererken kararlar şu açıklama ile pylaşıldı:
"2024 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı, 01 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip ERDOĞAN Başkanlığında icra edilmiştir.
1. 2024 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısında;
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan;
a) Bir üst rütbeye yükseltilecekler,
b) Görev süresi uzatılacaklar,
c) Kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın onayı ile karara bağlanmıştır."