2024 YAŞ kararlarına göre görev süresi 1 yıl daha uzatılan general ve amirallerin listesi yayımlandı

01 Ağustos 2024 16:05 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:13

2024 YAŞ kararlarına göre emekliye ayrılan generaller belli oldu

2024 YAŞ kararlarına göre emekliye ayrılan generaller belli oldu

1 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona ererken 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olarak görev süresi 1 sene daha uzatılan olan general ve amiraller netleşti.

1 AĞUSTOS 2024 YAŞ KARARLARINA GÖRE GÖREV SÜRESİ UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER KİM?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan toplantının ardından terfiler, emekliye ayrılmalar ve görev süresi uzamaları açıklandı. Listede yer alan isimler şöyle oldu: