2024 YAŞ kararlarına göre görev süresi 1 yıl daha uzatılan general ve amirallerin listesi yayımlandı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 16:05 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:13
Bugün belli olan YAŞ kararları sonrasında 30 Ağustos itibarıyla geçerli olarak 1 yıl daha görev süresi uzatılan isimler belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrasında terfi edenler, emekli olanlar ve görev süresi uzatılan general ve amiraller açıklandı.
1 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona ererken 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olarak görev süresi 1 sene daha uzatılan olan general ve amiraller netleşti.
1 AĞUSTOS 2024 YAŞ KARARLARINA GÖRE GÖREV SÜRESİ UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER KİM?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan toplantının ardından terfiler, emekliye ayrılmalar ve görev süresi uzamaları açıklandı. Listede yer alan isimler şöyle oldu:
Kaynak: TGRT Haber