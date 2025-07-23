Denizli Çal yangınında son durum! Denizli Orman yangınına müdahale

Artan hava sıcaklıkları sonrasında Denizli'de orman yangını çıktı. Çal ilçesinde çıkan makilik alan yangını için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

DENİZLİ ÇAL ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

23 Temmuz Çarşamba günü Denizli'nin Çal ilçesinde yaşanan orman yangınında müdahale devam ediyor. Havadan 1 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter ile karadan ise çok sayıda ekiple söndürme işlemleri sürüyor.

Denizli’nin Çal ilçesi Belevi Mahallesi Balıkboğazı mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın için çalışmalar devam ederken şu an için kontrol altına alınamadı.

DENİZLİ ORMAN YANGINI SON DURUM

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen orman yangını makilik alanda çıkarken havadan ve karadan müdahale sürüyor.

1 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ile söndürme işlemlerinin sürdüğü Denizli orman yangını için karadan 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personel çalışıyor. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınının kontrol etmek zorlaşıyor.