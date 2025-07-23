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 | Sumru Tarhan

Denizli Çal yangınında son durum! Denizli Orman yangınına müdahale

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen orman yangınında söndürme işlemleri devam ediyor. Afrika sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıklar artarken orman yangınları da artış gösterdi. Denizli orman yangını son durum bilgileri son dakika olarak paylaşıldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 14:42

Artan sonrasında 'de çıktı. ilçesinde çıkan makilik alan yangını için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor.

DENİZLİ ÇAL ORMAN YANGINI SON DAKİKA SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

23 Temmuz Çarşamba günü Denizli'nin Çal ilçesinde yaşanan orman yangınında müdahale devam ediyor. Havadan 1 söndürme uçağı, 2 helikopter ile karadan ise çok sayıda ekiple söndürme işlemleri sürüyor.

Denizli Çal yangınında son durum! Denizli Orman yangınına müdahale

Denizli’nin Çal ilçesi Belevi Mahallesi Balıkboğazı mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın için çalışmalar devam ederken şu an için kontrol altına alınamadı.

DENİZLİ ORMAN YANGINI SON DURUM

Bugün öğle saatlerinde meydana gelen orman yangını makilik alanda çıkarken havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Denizli Çal yangınında son durum! Denizli Orman yangınına müdahale

1 yangın söndürme uçağı, 2 yangın söndürme helikopteri ile söndürme işlemlerinin sürdüğü Denizli orman yangını için karadan 11 arazöz, 2 iş makinesi, 13 ilk müdahale aracı ve 106 personel çalışıyor. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle orman yangınının kontrol etmek zorlaşıyor.

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ETİKETLER
#türkiye
#yangın
#orman yangını
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#hava sıcaklıkları
#Aktüel
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