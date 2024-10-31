Denizli Merkezefendi ve Çivril'de elektriklerin saat kaçta geleceği belirlendi
31 Ekim Perşembe günü Denizli'de meydana gelen elektrik kesintisi sonrasında vatandaşlar Merkezefendi'de elektriklerin ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. ADM internet sitesi aracılığıyla gün içerisinde meydana gelen arıza bakım çalışmalarına ulaşabiliyoruz.
Bugün Denizli'de erken saatlerde başlayan elektrik arızası için ekipler çalışmalara başladı. Binlerce vatandaş elektriklerin saat kaçta geleceğini beklerken ADM, kesintinin sonlanacağı saati duyurdu.
Denizli'nin birkaç ilçesinde elektrik arızası yaşanıyor.
DENİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK 31 EKİM?
Çivril bölgesinde 09.30'da başlayan kesinti Kızılcasöğüt Mh. ( 116. Sk. 124. Sk. 129. Sk. 229. Sk. 120. Sk. 125. Sk. 122. Sk. Anadolu Cd. Bağkur Emek Cd. Denizli Cd. Atatürk Blv. Hürriyet Blv. 123. Sk. 133. Sk. 143. Sk. 223. Sk. 228. Sk. 226. Sk. 231. Sk. 227. Sk. 224. Sk. 222. Sk. 219. Sk. 214. Sk. 210. Sk. 127. Sk. Sağlık Cd. ) Menteş Mh. ( Menteş Sk. ) bölgelerinde olurken 15.30'a kadar sürecek.
Honaz Denizli OSB ( Kervanyolu Sk. ) bölgesinde kesinti 15.00'e kadar devam edecek.
Merkezefendi'de Gültepe Mh. ( 4315. Sk. 4309/1. Sk. Ozankent Sitesi İçi Yolu 4310. Sk. 4305. Sk. 4303. Sk. 4119. Sk. 4520. Sk. 4312. Sk. 4116. Sk. 4317. Sk. 4304. Sk. 4322. Sk. 4321. Sk. 4323. Sk. 4325. Sk. 4311. Sk. Gümüşçay Cd. 4102. Sk. 4110. Sk. 4516. Sk. 4115. Sk. 4104. Sk. 4103. Sk. 4101. Sk. 4309. Sk. Namık Kemal Cd. 4114. Sk. 4316. Sk. Oğuzlar Cd. 4567. Sk. 4549. Sk. 4306. Sk. 4539. Sk. 4326. Sk. 4545. Sk. 4313. Sk. )
Yeni Mh. ( 5060. Sk. 5051. Sk. 5010. Sk. 5011. Sk. 5011/1. Sk. 5014. Sk. 5012. Sk. Hüdai Oral Cd. 5031. Sk. 5042. Sk. 5057. Sk. 5061. Sk. 5004. Sk. 5033. Sk. 5037. Sk. 5020. Sk. 5022. Sk. 5024. Sk. Hüseyin Anar Cd. 5016. Sk. 5020/3. Sk. 5008. Sk. 5047. Sk. 5041. Sk. 5017. Sk. 5021/1. Sk. 5019. Sk. 5043. Sk. 4999. Sk. 5004/4. Sk. 5023. Sk. 5029. Sk. 5003. Sk. 5004/2. Sk. 5004/3. Sk. 5005. Sk. 5006. Sk. 5032. Sk. 5039. Sk. 5065. Sk. 5007. Sk. 5009. Sk. 5059. Sk. 5053. Sk. 5066. Sk. 5013. Sk. 5004/5. Sk. 5073. Sk. 5015. Sk. 5021. Sk. 5004/1. Sk. 5030. Sk. 5011/2. Sk. 5055. Sk. Alpaslan Cd. 5052. Sk. 5018. Sk. 5075. Sk. Fabrikalar Cd. Köse Cd. 5027. Sk. 5025. Sk. 5054. Sk. Şehit Rıza Can Cd. 5062. Sk. 5045. Sk. 5050. Sk. ) Muratdede Mh. ( 249. Sk. ) Merkez Efendi Mh. ( 298. Sk. )
Mehmet Akif Ersoy Mh. ( 63/1. Sk. 51/3. Sk. 97/1 sok. 66/4 sok. 98/2 98/1. Sk. 51/1. Sk. 5513. Sk. 61. Sk. 103/1. Sk. 344. Sk. 63. Sk. 66/2. Sk. 54. Sk. 5550. Sk. 284. Sk. 331. Sk. 333. Sk. 108/4. Sk. 58/2 sk. 67. Sk. 65/1. Sk. 343. Sk. 96. Sk. 330. Sk. 55. Sk. 66/1. Sk. 334. Sk. 103. Sk. 66. Sk. 332. Sk. 5501. Sk. 98. Sk. 322. Sk. 336. Sk. 327. Sk. 329. Sk. 97. Sk. 66/3. Sk. 240. Sk. 108/1. Sk. 240/7. Sk. 339. Sk. 57. Sk. 64. Sk. 340. Sk. 342. Sk. 324. Sk. 321. Sk. 341. Sk. 335. Sk. 108/2. Sk. 338. Sk. 265/1. Sk. 65. Sk. 56. Sk. 326. Sk. 328. Sk. 53. Sk. 240/3. Sk. 29 Ekim Blv. 325. Sk. 323. Sk. 320. Sk. 270. Sk. 265. Sk. 267. Sk. ) İlbade Mh. ( 297/2. Sk. 245. Sk. 297/1. Sk. 297. Sk. ) Gümüşçay Mh. ( 4059. Sk. 4165. Sk. 4058. Sk. 4166. Sk. )
Alpaslan Mh. ( 5557. Sk. 5516. Sk. 5506. Sk. 5559. Sk. 5562. Sk. 5551. Sk. 5560. Sk. 5511. Sk. 5508. Sk. 5555. Sk. 5552. Sk. 5510. Sk. 5502. Sk. 5507. Sk. 5505. Sk. 5509. Sk. 5504. Sk. Kaynarca Cd. 5567. Sk. 5554. Sk. 5556. Sk. 5568. Sk. 5500. Sk. 5503. Sk. 5553. Sk. 5558. Sk. 5512. Sk. 5564. Sk. 5566. Sk. 5515. Sk. ) Bahçelievler Mh. ( 3068. Sk. 3001. Sk. 3014. Sk. 3053. Sk. 3052. Sk. Ali Dartanel Cd. 3054. Sk. 3052/1. Sk. 3053/1. Sk. 3052/2 sok ) bölgelerindeki kesinti 17.00'de sona erecek.
DENİZLİ TAVAS ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELİR?
Tavas'ta kesinti Karahisar Mh. ( KARAHİSAR karahisar Kuyucak Tavas Yolu Hisar Cd. Iraklar Sk. Dere Sk. Kızıldere Sk. Balcılar Sk. Sarıkayalar Sk. Kocakafalar Sk. Solaklar Sk. Küçük Kapı Sk. Kebaplar Sk. Sağlık Ocağı Sk. Pınar Yolu Sk. Kum Ocağı Cd. Gül Sk. Aydın Cd. Kocaoğlanlar Sk. Yayalık Camii Sk. İrbamcılar Cd. Geriz Yolu Sk. Zambak Sk. Menekşe Sk. Huzur Sk. Tavas Cd. Karacasu Cd. İnönü Cd. Küllük Sk. Çobanlar Sk. Gizli Ahmetler Sk. Musallar Sk. Kırkpınar Cd. Gök Hasanlar Sk. Hacı Eminler Sk. Kardeşler Sk. Özlem Sk. Kocaosmanlar Sk. Anaokulu Cd. Kurs Cd. Kooperatif Sk. Çınar Sk.
Kartal Sk. Güven Sk. Ata Sk. Çimen Sk. Cuma Sk. Çamlık Sk. Gurbet Sk. Atatürk Cd. Barış Cd. Bekçi Hıdır Sk. Stadyum Sk. Lale Sk. Paksu Sk. Şafak Sk. Hanımlar Sk. Köklük Sk. Evliler Sk. Tuztaşı Sk. Kurankursu Sk. Hacı Kerimler Sk. Emek Sk. Makamlar Çk. Sk. Batı Sk. Yayalık Cd. Hamdiler Sk. Keremler Sk. Ortaokul Sk. Okul Gç. İdiller Çk. İbeşler Çk. Hacı Ömerler Çk. Bilalar Gç. Hacıdedeler Sk. Hafızeminler Sk. Nurefeler Sk. Vakıf Cd. Gavazlar Sk. Köprü Sk. Harmanyeri Sk. Sağlık Merkezi Cd. Tuztaşı Gç. Doğan Sk. Acılılar Sk. Aşıklar Sk. Sanayi Sk. Usta Ömerler Sk. Şamlılar Sk. Kadirler Çk. Seferler Cd. Çalıköy Cd. Adeciler Sk. 101. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 108. Sk. 201. Sk. Arzu Sk. Bağlar Su Deposu Küme Evleri Bülbül Sk. Şahin Sk. Cumhuriyet Cd. Esentepe Sk. Tırıslar Çk. Keleşler Sk. Gündoğdu Sk. Kabakozlar Mevki Küme Evleri Karaimamlar Çk. Kavaklı Yolu Sk. Küçük Aliler Sk. Yağlılar Küme Evleri Zübeyde Hanım Sk. Çarşı Meydanı ) bölgelerinde devam ederken 15.00'te sona ermesi bekleniyor.