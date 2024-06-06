Denizli Pamukkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

06 Haziran 2024 17:51 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:53

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan ve kent merkezine yakın 100. Yıl Atatürk Ormanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanda başlamıştı.

Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, geniş bir alana yayıldı.

Ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan helikopter desteği bekleniyor.