Denizli Pamukkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
06 Haziran 2024 17:51 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 17:53
Denizli Pamukkale'de yerleşim yerlerine yakın 100. Yıl Atatürk Ormanında çıkan yangın, ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor; hava desteği bekleniyor. İşte detaylar...
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yer alan ve kent merkezine yakın 100. Yıl Atatürk Ormanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'ndeki ormanda başlamıştı.
Duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, geniş bir alana yayıldı.
Ekiplerin çalışmaları devam ederken, yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan helikopter desteği bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber