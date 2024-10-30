Denizli’de 2.8 şiddetindeki deprem vatandaşlar tarafından hissedildi

30 Ekim 2024 11:55 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:58

Bugün Denizli'de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar son dakika Denizli depremin şiddetini araştırmaya başladı. Küçük şiddetli sarsıntı birçok kişi tarafından hissedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi aracılığıyla gün içerisinde olan depremlerin şiddetini ve konumunu öğrenebiliyoruz.

Bugün Denizli'de olan sarsıntı sonrası depremin büyüklüğü merak edildi.

DENİZLİ'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 30 EKİM?

30 Ekim günü Denizli'de 2.8 şiddetinde deprem oldu. Küçük şiddetli olmasına rağmen birçok kişi tarafından hissedildi. Kandilli Rasathanesi gün içinde olan depremlerin büyüklüğünü duyuruyor.

Son veriler listesi şöyle:

DENİZLİ DEPREM BÖLGESİ Mİ, KAÇINCI DERECE?

Denizli birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. Diğer iller ise şöyle:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.