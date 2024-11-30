Denizli’de elektriklerin ne zaman geleceği belli oldu
30 Kasım Cumartesi günü Denizli'de meydana gelen elektrik arızası sonrası vatandaşlar elektrik kesintisinin sona ereceği saati bekliyor. Bugün oluşan arıza çalışmalarında çalışmalar sürüyor.
Bugün Denizli'nin birkaç mahallesinde elektrik arızası yaşanıyor. Ekipler arıza ve bakım çalışmalarına devam ederken vatandaşlar kesintinin sona ereceği zamanı araştırmaya başladı.
ADM resmi sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre kesintinin saat kaçta biteceği netleşti.
DENİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
30 Kasım Cumartesi günü meydana gelen kesintiler Alacaoğlu Mahallesinde geçerli olurken 10.00 ile 17.00 aralığında sürecek.
Yağcılar Mh. ( 51/2 Nolu Sk. 58. Sk. 53. Sk. 51. Sk. 52. Sk. 55. Sk. 54. Sk. ), Fatih Mh. ( 63. Sk. ) bölgelerinde ise 10.00'da başlayan arıza 15.00'te sona erecek.
1 ARALIK PAZAR DENİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pazar günü Karabedirler Mh. ( Kuzkuyu Altı Küme Evleri Karabedirler Sk. ) bölgesinde kesinti 14.00'te sona erecek.
Yarın Pınarkent Mahallesindeki arıza 10.00 ile 15.00 aralığında sürecek.
Değirmenönü Mh. ( 1477. Sk. 1476. Sk. 1476/1. Sk. Dumlupınar Cd. 1503. Sk. ), Karaman Mh. ( 1482. Sk. 1502. Sk. ) bölgelerinde ise kesinti 15.00'te sonlanacak.
Kayalar Mh. ( 6029. Sk. 6028. Sk. Üçler Blv. Menderes Blv. 6031. Sk. 6026. Sk. ) bölgesindeki arıza 12.00'de biterken Akçeşme Mh. ( 2009. Sk. 2011. Sk. 2030. Sk. Menderes Blv. Zafer Cd. ) bölgesinde de aynı saatte sona erecek.