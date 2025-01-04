Deprem çantasında neler olmalı, nasıl hazırlanır? Deprem çantası malzemeleri ve eşyaları

04 Ocak 2025 19:26 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 19:28

Dünyanın her yerinde yaşanan doğal afetlerden biri olan depreme hazırlık her zaman önemlidir. Zamansız olarak karşılaşabileceğimiz depremlere evde yakalandığımız anda yanımızda deprem çantası bulundurmalıyız. Evde hazırladığımız deprem çantasının içerisine neler koyulması gerektiği ve nerede durması gerektiği de büyük önem arz ediyor. Deprem olduktan sonra kurtulana kadar kendimizi korumamız gerekiyor.

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Doğal afetlerden biri olan deprem​ için her zaman hazırlıklı olmak gerekir. Sarsıntı sonrasında hayatta kalmamıza yardımcı olacak deprem çantası malzemeleri ve eşyaları belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Kolayca erişebileceğimiz yere koyulması gereken deprem çantasında neler olması gerektiği her zaman aklımızda olmalıdır. Yaşanan afet sonrasında evde kolayca hazırladığımız deprem çantası ile hayatta kalmamıza yardımcı olacaktır.

DEPREM ÇANTASI NASIL OLMALI?

Afet yaşandıktan sonra ekiplerin çalışmaları esnasında kendimizi hazırladığımız deprem çantası ile bir süre koruyabiliriz. Deprem çantasının içerisinde bulundurulması gereken birçok malzeme ve eşya bulunuyor. Fener, hazır gıda, kıyafet ve sıcak tutacak eşyalar başta olmak üzere deprem çantasının içerisinde bulunması gerekenler oldukça fazladır.

Çantanın içerisinde kişisel ihtiyaç malzemeleri, su, kıyafet, gıda ve haberleşme araçları bulunmalıdır. İçerisinde sizi bir süre idare edecek malzemeler​ yer alır ise doğal afet sonrasında süreç daha kolay işleyecektir.

DEPREM ÇANTASI MALZEMELERİ VE EŞYALARI

Sarsıntı anında ve sonrasında kullanacağımız eşyalar doğal afetlerde bizlere yardımcı olacaktır. Deprem sonrası temel ihtiyaçlara ulaşım zor olduğundan dolayı yatağınızın yakınına koyduğunuz deprem çantası ile hayatta kalabilirsiniz. Yardımın gelmesi bazen zaman alabilirken hazırladığınız deprem çantası ile bir süre hayatta kalmanıza yardımcı olacaktır.

Yanınızda bulundurduğunuz deprem çantasındaki malzemelerin varlığı sizi biraz da olsa sakinleştirecektir. Çünkü evde kolayca hazırladığınız çantanın içerisinde bulunan eşyalar sizin hayatta kalmanıza yardım edecek.

Çantanızın içerisinde bol miktarda su ve gıda bulunmalıdır. Panik anında en çok ihtiyacınız olacak olan şey sudur. Yetecek miktarda su, çantanıza koyacağınız ilk şeylerden birisidir.

Çantada en az 4 günlük su bulunmalıdır. Paketli, enerji veren ve uzun süre kaldığında bozulmayacak besleyici ürünleri çantanıza koymalısınız. Kuruyemiş, konserve yiyecek, bisküvi gibi ürünler çantanızda yer almalıdır. Çantada bulunan bu yiyecekler belirli aralıklarla yenilenebilir.

Deprem esnasında yaşanabilecek olan yaralanmalarda kendinizi tedavi etmek için ilk yardım malzemelerinin olduğu ufak bir çanta​ hazırlayabilirsiniz. İçerisinde gazlı bez, yara bandı, ıslak mendil, bandaj, ağrı kesici, makas bulundurmalısınız. Kronik rahatsızlığınız sebebiyle kullandığınız ilaçlarınız ise kesinlikle deprem çantasında yer almalıdır. Örneğin tansiyon hastası iseniz çantanızda rutin olarak kullandığınız tansiyon ilacınız bulunmalı. Doğal afet esnasında yaşanan karmaşa nedeniyle ihtiyacınız olan şeylere ulaşmak zaman alabiliyor. Bu sebeple yanınızda kişisel ihtiyaç malzemeleriniz bulunmalı.

Deprem sonrasında yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşın yanınızda fener olmalıdır. Tercihen uzun süre çalışacak ve yüksek enerjili ışıklar deprem çantasında yer almalı. Deprem esnasında yaşanacak olan ulaşım sorunları nedeniyle ufak ve yer kaplamayan bir radyo bulundurabilirsiniz. Radyonuz ve feneriniz pilli ise çantanıza yedek piller de ekleyiniz.

Telefonunuzun yanında olması halinde şarjınız size çok gereklidir. Bu nedenle powerbank bulundurmak çok önemlidir. Cihazınızı şarj edebileceğiniz powerbank her daim dolu olarak çantanızda yer almalıdır.

Deprem sonrasında dışarıda kalma süreci oldukça zordur. Her ihtimale karşı yanınızda yedek kıyafetler ve soğuk havadan koruyacak eşyalar olmalıdır. Sıcak tutan hırka, battaniye, şapka, atkı ve eldivenler yer kaplamayacak şekilde çantaya eklenebilir.

Doğal afet sonrasında dışarıda geçecek olan sürede kendinizi ve ailenizi sıcak tutacak olan giysiler olmalıdır. Bu nedenle çantanızda her zaman sıcak tutan kıyafetler bulunmalıdır.

DEPREM ÇANTASI İÇİNDE OLMASI GEREKENLER

Doğal afet esnasında ve sonrasında kullanabileceğiniz eşyaların bulunduğu deprem çantasının içerisinde hijyen için kullanacağınız ürünler de yer alabilir. Doğal afet sonrasında erişimin zor olduğu kişisel bakım malzemelerini kendiniz küçük boylar ile sağlayabilirsiniz.

Islak mendil, sabun, tuvalet kağıdı, kadınlar için hijyenik pedler çantada bulunmalıdır. Deprem çantasının içerisinde kendinize ve ailenize ait belgeler de yer almalıdır. Doğal afet sonrası kimlik tespitleri oldukça önemli olurken yanınızda belgelerinizin kopyasını bulundurabilirsiniz. Doğal afetler sonrası banka işlemlerinin zor olacağından dolayı yanınızda sizi bir süre idare edecek nakit para bulundurmalısınız. Belgeler arasında kimlik, pasaport, sağlık sigortası yer alıyor. Panik anında telefon numaralarını unutabileceğinizden dolayı belgeler arasında acil durumlarda aranacak olan kişilerin telefon numaraları yazılabilir.

Eğer küçük bir bebeğiniz var ise mama ve biberon koymak önemlidir. Bebek bezi ve kişisel ihtiyaç ürünleri çantanızda yer almalıdır. Evcil hayvanınız var ise onun için sıcak tutacak giysi ve battaniyelerle beraber mama bulundurmanız gerekir. Yer kaplamayacak şekilde köpeğiniz veya kedinizi için küçük bir tasma da bulunmalıdır. Deprem sonrasında dışarıda kalındığında evcil hayvanınız güvenle yanınızda gezebilmeli.