Deprem sonrasında Malatya'da okullar tatil oldu

16 Ekim 2024 11:14 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:16

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre bugün Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 şiddetinde deprem oldu. Endişeli anlar yaşayan vatandaşlar çocuklarını okullardan almaya giderken okullar tatil mi merak edildi.

16 Ekim günü erken saatlerde Malatya​'da meydana gelen deprem​ birçok ilde hissedildi. Batman, Mardin, Erzincan gibi illerde de hissedilen sarsıntı sonrası okullardaki çocuklar da korku dolu anlar yaşadı.

Öğrenciler ve veliler ise Malatya'da okullar tatil mi araştırıldı.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ BUGÜN?

5.9 şiddetindeki deprem sonrasında okullar tahliye edildi ve bugün tatil edildi.

Öğrenciler, aileleri eşliğinde okullardan ayrıldı. Yarın tatil olup olmayacağına dair Valilik açıklaması bekleniyor.

Malatya Valisi Seddar Yavuz​, "Depremden sonra okullar tahliye edildi, bugün okul yok" ifadelerini kullandı.

MALATYA YIKILAN BİNA VAR MI?

16 Ekim günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Ali Yerlikaya, son durum bilgisi verirken şu sözleri söyledi:

"Malatya’nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. "

TGRT Haber canlı yayınına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise "Kale merkezli 5.9 şiddetinde bir deprem oldu. Anında kriz merkezinde bir araya geldik. Arkadaşlarımız sahada tarama yapıyor. Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Henüz bir şey gelmedi. Taramalarımız devam ediyor. gelen olumsuz bir haber yok henüz. Vatandaşlar sokakta. Biz taramalarımıza devam ediyoruz İnşallah olumsuz bir haber almayız." dedi.